Економіка

21:20 28.03.2023

Роздрібний товарообіг України у 2022 році впав на 21,4%

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Роздрібний товарообіг України у 2022 році впав на 21,4%

Обіг роздрібної торгівлі України у 2022 році порівняно з 2021 роком скоротився на 21,4% і становив 1,398 трлн грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, падіння роздрібного товарообігу в грудні-2022 проти грудня-2021 становило 26,2%, тоді як до листопада 2022 року зафіксовано зростання на 14,8%.

За 11 міс.-2022 падіння роздрібного товарообігу становило 20,9%, зокрема в листопаді - 23,6%, за 10 міс.-2022 - 20,6%, зокрема в жовтні - 23,5%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у 2022 році порівняно з 2021 роком скоротився на 24,3%, становивши 973,8 млрд грн. Цей показник у грудні 2022 року стосовно довоєнного грудня 2021 року скоротився на 28%, а до листопада 2022 року зріс на 15,1% - до 104,577 млрд грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося, 2021 року роздрібний товарообіг в Україні зріс на 10,7%, а в січні 2022 року - на 18%.

 

 

Теги: #статистика #роздріб #товарообіг

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