Товарообіг між Україною та Азербайджаном досяг $1 млрд - Зеленський

Товарообіг між Україною та Азербайджаном вперше за сім років досяг рекордних показників - майже $1 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Товарообіг (між Україною та Азербайджаном - ІФ) не лише не знизився, незважаючи на те, що відбувається у всьому світі, і наші держави не виняток, незважаючи на COVID-19 і всупереч пандемії вперше за сім років товарообіг досяг рекордних показників майже $1 млрд", - заявив Зеленський під час спільного з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брифінгу у Києві у четвер.

За словами Зеленського, Україна та Азербайджан поставили за ціль збільшити обсяги спільної торгівлі до 2024 року вдвічі, збільшити розмір спільних інвестицій та проектів, зокрема, участі азербайджанських кампаній у "Великому будівництві", а також взаємну участь у будівництві нової інфраструктури в обох державах.

Також, за словами президента, Україна розраховує на активну участь азербайджанського бізнесу у приватизації в Україні.