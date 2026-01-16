Україна у 2025р скоротила експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж на чверть та значно наростила їх імпорт

Україна у 2025 році зменшила експорт напівфабрикатів із вуглецевої сталі у натуральному вираженні на 26,4% порівняно з попереднім роком - до 1 млн 388,183 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у п'ятницю, у грошовому виразі експорт напівфабрикатів із вуглецевої сталі впав на 28,9% - до $659,625 млн.

Основний експорт здійснювався здебільшого до Болгарії (32,73% постачань у грошовому вимірі), Польщі (22,13%) та Туреччини (14,88%).

У зазначений період Україна імпортувала 88,923 тис. тонн напівфабрикатів на $65,989 млн, в основному з Оману (37,42%), Німеччини (22,21%) та Чехії (16,71%), тоді як за 12 місяців 2024 року ввезла 306 тонн напівфабрикатів на $278 тис.

Як повідомлялося, Україна у 2024 році збільшила експорт напівфабрикатів із вуглецевої сталі в натуральному виразі на 56,7% порівняно з 2023 роком - до 1 млн 886,090 тис. тонн, виторг у грошовому виразі зріс на 52,4% - до $927,554 млн. Основний експорт здійснювався до Болгарії (32,06% постачань у грошовому виразі), Єгипту (18,50%) і Туреччини (11,14%).

У 2024 році Україна імпортувала 306 тонн напівфабрикатів на $278 тис. із Чехії (88,13%), Румунії (7,19%) і Польщі (2,88%), тоді як у 2023-му ввезла 96 тонн на суму $172 тис.