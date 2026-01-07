Інтерфакс-Україна
09:29 07.01.2026

Україна у 2025 році відкрила 19 нових ринків для експорту агропродукції

Україна у 2025 році відкрила 19 нових ринків для експорту аграрної продукції тваринного і рослинного походження, суттєво розширила географію міжнародної присутності українських виробників, повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук у Facebook.

Він зауважив, що цього вдалося досягти завдяки злагодженій роботі у взаємодії Держпродспоживслужби, Міністерства закордонних справ України, Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства, закордонних дипломатичних установ України.

"Упродовж року було розширено доступ української продукції до ринків Північної Америки, Азії, Балканського регіону та Близького Сходу. Зокрема, відкрито нові ринки для кормів і нехарчової продукції тваринного походження – у Молдові, Туреччині, Чилі, Боснії і Герцеговині та В’єтнамі", - деталізував Ткачук.

Він додав, що йдеться про консервовані та перероблені корми для домашніх тварин, молоко й молочні деривативи нехарчового призначення, м’ясо кісткове, пір’яне борошно, жири і перероблений тваринний протеїн.

Крім того, високий експортний потенціал у 2025 році продемонстрував і напрямок яєць та яєчних продуктів — відкрито ринки для експорту яєць до Албанії та Канади, а також яєчних продуктів до Малайзії. Розширено географію експорту молока та молочних продуктів — українська продукція отримала доступ до ринку Малайзії.

Водночас українська продукція птахівництва підтвердила відповідність міжнародним вимогам: відкрито ринок Султанату Оман для експорту м’яса та продуктів переробки птиці, а також ринок Грузії для композитних продуктів з м’яса птиці та молочних інгредієнтів, готових до споживання.

Ткачук нагадав, що Україна 2025 року розширила присутність на азійських ринках. Зокрема, було відкрито доступ до ринку Китаю для продукції рибного господарства — водних продуктів дикого вилову та окремих категорій водних біоресурсів і ринок Кувейту для перероблених харчових продуктів.

Паралельно з продукцією тваринного походження нові можливості отримали й українські виробники рослинницької продукції, зокрема, відкрито ринок Китаю для експорту гороху та ринок Канади для українських яблук.

"Відкриття 19 нових ринків у 2025 році — це не лише економічний показник. Це підтвердження ефективності державного контролю, належного епізоотичного та фітосанітарного нагляду, а також довіри міжнародних партнерів до української системи безпечності та якості", – резюмував голова Держпродспоживслужби.

Теги: #агропродукція #експорт

