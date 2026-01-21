Інтерфакс-Україна
Події
19:33 21.01.2026

Близько 30% виробників зброї вже зареєструвалися в службі експортного контролю - Українська рада зброярів

Українська рада зброярів провела серед своїх членів, компаній-виробників зброї, опитування, згідно з результатами якого близько 30% підприємств зареєструвалися в службі експортного контролю України, що є першим кроком до виходу на міжнародний ринок.

"Аби допомогти виробникам зорієнтуватись у експортних процедурах, Українська рада зброярів створила Офіс підтримки експорту. За перший місяць роботи Офіс надав понад 20 індивідуальних консультацій для компаній у сфері ОПК щодо виходу на міжнародні ринки", - повідомляє пресслужба Ради зброярів у середу.

Зазначається, що Міністерство оборони України планує запуск Реєстру зброярів у лютому–березні поточного року як захищеної електронної платформи взаємодії між виробниками та державними замовниками. Інтеграція з реєстром Defence City розглядається як наступний крок.

"Заступниця директора Департаменту стратегічного розвитку ОПК Міноборони Вікторія Комісаренко надала детальні роз’яснення щодо набуття резидентства Defence City. Резиденство надає компаніям значні податкові пільги (звільнення від податку на прибуток при реінвестуванні), спрощені митні та валютні процедури та підтримку релокації на більш безпечні території України. Для старту підприємства мають провести внутрішній аудит на відповідність вимогам резидентства. На наступному етапі компанія подає заяву до Міноборони про надання статусу резидента. Ключовим є Звіт про відповідність, в якому вказується річна фінансова звітність. Щонайменше 75% кваліфікованого доходу (для авіабудування — 50%) має іти від оборонної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Рада зброярів повідомляє, що збирає запити від виробників та разом із державними органами напрацьовує пропозиції щодо вдосконалення регулювання в процесі впровадження Defence City.

Українська рада зброярів - незалежне об’єднання приватних виробників озброєння та військової техніки, яке покликане посилити взаємодію з державою та міжнародними партнерами і формувати сучасну архітектуру безпеки України. Рада зброярів допомагає виробникам ОПК знаходити партнерів, масштабувати виробництво та забезпечує доступ до фінансування й технологій, зміцнюючи обороноздатність країни.

 

Теги: #опк #експорт #реєстрація

