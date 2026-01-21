Загибель Брехта на об’єкті, де він керував ремонтами, свідчить про нього як про справжнього лідера – НР "Укренерго"

Загибель члена правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта на одному з об’єктів критичної інфраструктури, де він особисто контролював ремонтні роботи, свідчить про нього як про справжнього лідера, заявила наглядова рада компанії.

"Те, що Олексій пішов із життя, особисто контролюючи ремонтні роботи на об’єктах критичної енергетичної інфраструктури, є трагічним, але промовистим свідченням того, якою людиною він був. Він щиро вірив, що лідерство – це особиста присутність там, де це найважливіше", – йдеться в заяві наглядової ради в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що з грудня 2024 року тісно співпрацювала з Брехтом у рамках своєї роботи, і багато хто з нас знав його не лише як виняткового професіонала, а й як відданого справі, принципового та глибоко людяного керівника.

"Він ніс на собі тягар величезної відповідальності зі спокоєм, мужністю та непохитним почуттям обов’язку", – наголосили члени наглядової ради.

Наглядова рада вказала, що надбання Брехта житимуть в енергосистемі, яку він допомагав захищати, та в людях, яких він надихав.

"Нам бракуватиме його мудрості, доброчесності та відданості "Укренерго" та Україні", – підкреслила наглядова рада.

Заяву підписали голова НР Єппе Кофод, а також його заступник Анатолій Гулей та члени ради Ян Монтелл, Луїджі де Францискі, Патрік Грейхен, Олексій Нікітін.

Як повідомлялося, 21 січня від ураження струмом на одній з підстанцій "Укренерго" загинув її член правління Олексій Брехт. "Укренерго" повідомила, що він особисто керував відновлювальними роботами, аби швидше повернути світло людям.

За рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго", Брехт з 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року був т.в.о. голови правління компанії. В "Укренерго" працював з 2011 року. Кар'єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.