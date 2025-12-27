Інтерфакс-Україна
Події
10:28 27.12.2025

Загинув командир "Російського добровольчого корпусу" Капустін

Фото: https://t.me/rvc_army

Загинув командир "Російського добровольчого корпусу" Денис "WhiteRex" Капустін на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання в ніч проти суботи, повідомляє РДК.

"Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту, під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир - Денис "WhiteRex" Капустін. За попередніми даними - приліт FPV-дрона", - йдеться у повідомленні РДК у телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що всі подробиці будуть оприлюднені пізніше - поки встановлюються деталі події.

За даними ЗМІ, Капустін родом із Москви. Разом із батьками не один рік жив у Європі, навчався у Нідерландах та Німеччині. У 2014 році приїздив у Київ на Євромайдан, а після Революції гідності, каже, впевнився "свобода у повному сенсі слова — це синонім України". Тож у 2017 році вирішив "перебратися туди, де вільніше".

Він розповідав, що вирішив захищати Україну зі зброєю в руках 24 лютого 2022 року. До кінця березня ще був у Києві, допомагав роздавати гуманітарку, охороняв волонтерів, патрулював вокзал, розносив ліки. Перший його бойовий виїзд був до Миколаєва. Після створення РДК у серпні 2022 року приєднався до корпусу.

"Ми обов'язково помстимося, Денис. Твоя справа живе", - додали в РБК

Теги: #капустін #рдк #запорізький_напрямок #загибель

