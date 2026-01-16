Бабак: Продовження зимових канікул призведе до освітніх втрат, але система освіти має пройти цю зиму

Продовження зимових канікул до 1 лютого точно призведе до освітніх втрат, але система освіти має пройти цю зиму, заявляє голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Зимові канікули у столиці подовжать до 1 лютого 2026 року у звʼязку зі складною енергетичною ситуацією в місті, яку ми всі добре розуміємо, бо так само відчуваємо на собі. Система освіти теж, як і ми, має "пройти цю зиму"… На жаль, це точно призведе до освітніх втрат, адже три тижні навчального року – це величезний шмат програми", - написав Бабак в телеграм-каналі.

У звʼязку з цим він проводить опитування, як краще надолужувати освітню програму.

Зокрема, серед варіантів: навчатися під час весняних канікул; навчатися у червні; навчатися зараз, але дистанційно; навчатися очно, бо у закладі є світло, опалення та гаряче харчування; не будемо надолужувати (надолужимо самостійно); жоден із варіантів.

Як повідомлялося, через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні. ОВА та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади з урахуванням рішень відповідних комісій з ТЕБ та НС потрібно невідкладно вжити заходів щодо: переходу на дистанційну форму навчання або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року. КМДА — запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року. У Києві заклади дошкільної освіти ухвалюють рішення про продовження роботи з урахуванням ситуації на місці.

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року.