Школи Рівненщини 9 січня проводитимуть навчання дистанційно

Школярі Рівненщини 9 січня навчатимуться дистанційно через сильні снігопади, що посилюються, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Школи Рівненщини завтра проводитимуть навчання дистанційно. Відповідну рекомендацію громадам надіслав департамент освіти і науки Рівненської ОДА. Рішення було прийнято зважаючи на сильні снігопади, які завтра лише посиляться", - написав він у телеграм-каналі у четвер.