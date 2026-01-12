Голова комітету Ради Бабак: Встановлення пропускних рамок у закладах освіти може сприяти підвищенню безпеки

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак після інциденту з нападом в київській школі заявив, що встановлення пропускних рамок у закладах освіти може сприяти підвищенню безпеки.

"Жахлива ситуація сьогодні сталася в одній із київських шкіл. Вважаю, необхідно прискорити виконання закону № 4609-ІХ щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти, як у частині розробки підзаконних актів, так і через впровадження систем контролю доступу до освітніх закладів", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він наголосив, що хоч доволі скептично ставиться до встановлення пропускних рамок у закладах освіти, бо це психологічно і логістично створює щонайменше великі незручності учням, але, можливо, це сприятиме підвищенню безпеки.

"Тим більше, що вже у деяких школах триває пілотний проєкт програми постійного знаходження офіцерів безпеки. І поки виглядає так, що він дієвий. Як бачимо, його варто розширювати й робити системним", - додав Бабак.

Як повідомлялося, 12 січня зранку стало відомо, що вчителька та учень однієї з київських шкіл зазнали нападу з боку іншого учень 9 класу, озброєного ножем. Пізніше з’ясувалося, що школяр, який вчинив напад, також зазнав поранення. Зокрема, після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що підлітка затримали правоохоронці на виході із закладу та доставили до лікарні "Охматдит", де він перебуває під медичним наглядом. Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання. Згідно з повідомленням, під час огляду телефону хлопця знайдено переписку з імовірно представниками спецслужб РФ. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - замах на умисне вбивство двох або більше осіб.

Освітній омбудсмен України Надія Лещик після інциденту наголосила, що заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів, а також зазначила, що важливо забезпечити психологічну допомогу учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті нападу.