Інтерфакс-Україна
Події
15:23 12.01.2026

Голова комітету Ради Бабак: Встановлення пропускних рамок у закладах освіти може сприяти підвищенню безпеки

2 хв читати

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак після інциденту з нападом в київській школі заявив, що встановлення пропускних рамок у закладах освіти може сприяти підвищенню безпеки.

"Жахлива ситуація сьогодні сталася в одній із київських шкіл. Вважаю, необхідно прискорити виконання закону № 4609-ІХ щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти, як у частині розробки підзаконних актів, так і через впровадження систем контролю доступу до освітніх закладів", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він наголосив, що хоч доволі скептично ставиться до встановлення пропускних рамок у закладах освіти, бо це психологічно і логістично створює щонайменше великі незручності учням, але, можливо, це сприятиме підвищенню безпеки.

"Тим більше, що вже у деяких школах триває пілотний проєкт програми постійного знаходження офіцерів безпеки. І поки виглядає так, що він дієвий. Як бачимо, його варто розширювати й робити системним", - додав Бабак.

Як повідомлялося, 12 січня зранку стало відомо, що вчителька та учень однієї з київських шкіл зазнали нападу з боку іншого учень 9 класу, озброєного ножем. Пізніше з’ясувалося, що школяр, який вчинив напад, також зазнав поранення. Зокрема, після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що підлітка затримали правоохоронці на виході із закладу та доставили до лікарні "Охматдит", де він перебуває під медичним наглядом. Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання. Згідно з повідомленням, під час огляду телефону хлопця знайдено переписку з імовірно представниками спецслужб РФ. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - замах на умисне вбивство двох або більше осіб.

Освітній омбудсмен України Надія Лещик після інциденту наголосила, що заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів, а також зазначила, що важливо забезпечити психологічну допомогу учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті нападу.

Теги: #безпека #школи #рамки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:34 09.01.2026
Директори шкіл повинні до 21 січня оновити дані в АІКОМ для автоматичного продовження відстрочки вчителям

Директори шкіл повинні до 21 січня оновити дані в АІКОМ для автоматичного продовження відстрочки вчителям

13:23 09.01.2026
Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

16:39 08.01.2026
Школи Рівненщини 9 січня проводитимуть навчання дистанційно

Школи Рівненщини 9 січня проводитимуть навчання дистанційно

21:24 06.01.2026
Зеленський анонсував майбутні зустрічі з представниками США, підготовлені двосторонні і тристоронні документи щодо гарантій безпеки

Зеленський анонсував майбутні зустрічі з представниками США, підготовлені двосторонні і тристоронні документи щодо гарантій безпеки

14:58 05.01.2026
Міська влада закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще

Міська влада закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще

20:14 03.01.2026
Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

11:20 29.12.2025
До "Мрії" доєдналася кожна 5-та школа України - Міносвіти

До "Мрії" доєдналася кожна 5-та школа України - Міносвіти

00:02 29.12.2025
Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

11:26 22.12.2025
Ефективними гарантіями безпеки є лише членство в НАТО, гарантії 5-ї статті та оборонне партнерство - Порошенко

Ефективними гарантіями безпеки є лише членство в НАТО, гарантії 5-ї статті та оборонне партнерство - Порошенко

10:08 20.12.2025
Кабмін: 1,5 тис. шкіл отримають від ЮНІСЕФ по 420 тис. грн на підготовку до зими та підвищення енергетичної стійкості

Кабмін: 1,5 тис. шкіл отримають від ЮНІСЕФ по 420 тис. грн на підготовку до зими та підвищення енергетичної стійкості

ВАЖЛИВЕ

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

ОСТАННЄ

Майже 53 млн цифрових копій документів створено в системі держархівів України в 2025р. - голова Укрдержархіву

Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців

Петиція до Кабміну про посилення держполітики у сфері пошуку безвісти зниклих набрала 25 тис. голосів

СБС знищили РЛС і ще два ЗРК в тилу окупантів

Артінсталяцію про приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС відкрили на київському вокзалі

До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у реабілітаційному центрі

В Херсоні внаслідок російського удару загинула жінка

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА