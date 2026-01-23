Інтерфакс-Україна
Події
19:11 23.01.2026

Зеленський: Ми стільки років боролись, що точно заслуговуємо на сторіччя миру, тиші і спокою

Президент України Володимир Знленський вважає, що за 20 років в Україні буде все нормально, а питання безпеки і захисту буде найголовніше.

"Складно сказати, що буде за 20 років. Все дуже швидко міняється. Чесно кажучи, навіть ніякі стратегії не допоможуть", - сказав Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю, відповідаючи на запитання, що буде з Україною через 20 років.

Він наголосив, що країна повинна бути максимально незалежною, суверенною, сильною і рівноправною.

"Сьогодні ми серед передових країн, всі бачать боротьбу, бачать якість нашого воїна, якість нашого українця", - додав він.

Президент також додав, що Україна буде членом Європейського Союзу і першою в технологіях.

"Питання в захисті, в безпеці. Я думаю, що це найважливіше питання, яке повинна Україна, маючи той досвід, який в нас є, ставити як пріоритет. Тому що якщо в нас буде безпека, у нас будуть тут найвищі інвестиції, заробітні плати… Тому що всі зрозуміли, що більше стабільності в світі немає. Переможцем буде той, хто дасть більше стабільності своїм громадянам і людям, які хочуть інвестувати в тебе, в твою державу, жити тут, воювати і боротися за твій паспорт, бути громадянином України", - наголосив він.

Зеленський виказав впевненість, що за 20 років в України буде все нормально.

"Ми стільки років боролись в кожному сторіччі, мені здається, що точно заслуговуємо на сторіччя миру, тиші, спокою", - заявив президент.

Теги: #безпека #президент

