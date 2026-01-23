Зеленський: Україна - номер один у Європі в технологіях

Україна під час війни з РФ сильно зросла в технологічності і зараз вона - номер один за технологіями у Європі, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Під час війни Україна зросла в технологічності дуже сильно. Ми номер один в Європі, це факт", - сказав Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

За словами президента, усе, що сьогодні працює на фронт, у мирний час буде працювати на мирний процес.

"Та сама фронтова медицина буде працювати виключно на цивільний сектор після закінчення війни", - додав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна вже лідер в дронному виробництві та в системах радіоелектронної боротьби. Також, за його словами, "ми вже відмовляємось від артилерії, яка ще вчора була дуже потрібна, через технологічність цієї війни".

Глава держави наголосив, що сьогодні ворог несе 90% втрат через дрони.