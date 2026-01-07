Більшість українців вважають, що Європа серйозно допомагає Україні, і не довіряють США – опитування

Більшість українців – 55% – продовжують вважати, що Європа серйозно допомагає Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру – 33%. Порівняно із початком жовтня 2025 року трохи зросла частка тих, хто має невизначені погляди – з 6% до 12% (і за рахунок цього стало трохи менше і тих, хто вважає Європу надійним союзником, і тих, хто так не вважає)", – зазначається у звіті за результатами дослідження, оприлюдненому в середу.

Водночас, якщо у випадку Європи за останні декілька місяців є відносна стабільність, то у випадку США продовжується низхідна тенденція. Порівняно із початком жовтня 2025 року з 52% до 59% стало більше тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну для поступок Росії. Натомість з 38% до 28% стало менше тих, хто, навпаки, продовжує вважати США надійним союзником. При цьому відзначається, що хоча нинішні показники хоча й погіршилися, але протягом 2025 року був період, коли сприйняття політики США було гіршим – найгірші показники були у березні 2025 року.

Відповідаючи на питання про довіру до ЄС, США і НАТО, майже половина респондентів – 48% – заявили що довіряють Євросоюзу. Не довіряють ЄС 26% українців. Для порівняння, у грудні 2024 року було 46% і 19%, тобто без змін, хоча все-таки стало трохи більше тих, хто не довіряє.

Решта 25% відповіли "важко сказати напевно" – у грудні 2024 року було 35%, тобто дещо зросла визначеність у довірі до ЄС. Загалом можна бачити, що ЄС скоріше користується довірою українців.

Водночас значно нижчі показники довіри до США і до НАТО, які до того ж демонструють суттєву низхідну динаміку за рік. Так, США довіряють 18%, порівняно з 41% у грудні 2024 року, не довіряють – 52%, порівняно з 24% у грудні 2024 року. Решта 30% не змогли визначитися із своєю думкою.

У випадку НАТО 30% довіряють організації – дослідники відзначають зниження з 43% у грудні 2024 року. Про недовіру до Альянсу заявили 43% респондентів, порівняно з 25% минулого грудня. Решта 27% не змогли визначитися.

Діяльність президента США Дональда Трампа для України переважна більшість українців – 74% – продовжують оцінювати, як негативну. Зазначається, що у травні-червні так вважали 72%, тобто за останні пів року ситуація майже не змінилася. Вважають, що для України добре, що Трамп є президентом 14% респондентів – раніше було 16%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що респонденти, які не вважають Європу і США надійними союзниками України, у більшій мірі готові на найболючіші поступки і навіть капітуляцію. Так, у нинішньому опитуванні, наприклад, ті, хто вважають Європу ненадійним союзником, 27% готові схвалити російський план миру – проти 13% серед тих, хто продовжує вважати, що Європа хоче справедливого миру для України. Утім, серед і тих, і тих респондентів більшість усе-таки відкидає російську версію миру, додав Грушецький.

"У будь-якому випадку важливо для збереження обороноздатності, щоб українці бачили підтримку від наших союзників (яка об’єктивно лишається дуже значною). Руйнуванні віри в підтримку союзників є одним із напрямків пропаганди російського ворога (і, як ми бачимо, це дійсно може мати негативні наслідки для суспільства, оскільки робить більш деморалізованим та сприйнятливим до "будь-якого миру")", - наголосив він.

Інший важливий момент, зазначив Грушецький – мирна угода в контексті довіри союзникам.

"Враховуючи низьку довіру США, українці обґрунтовано вимагають конкретизації в гарантіях безпеки, які би дійсно запобігли повторному російському вторгненню. Якщо гарантії безпеки не будуть однозначними та не будуть зобов’язувальними (зокрема, з конкретними переконливими сильними кроками, які обов’язково зроблять США та інші партнери у разі нового вторгнення), українці не будуть їм довіряти і це позначиться на загальній готовності схвалити відповідний мирний план. При цьому вища довіра до Європи означає, що українці очікують рішучих кроків і покладають велику надію на саме європейських союзників", - резюмував він.

Опитування проводилося упродовж 26 листопада – 29 грудня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) був опитаний 1001 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%. При цьому у випадку сприйняття політики Європи і США щодо України для уникнення впливу ефекту порядку запитань ми половині респондентів ставили запитання про Європу, половині респондентів – про США. Таким чином, на ці запитання відповідали близько 500 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8% (на запитання про довіру ЄС, США і НАТО, а також на запитання про Д. Трампа відповідали всі 1001 респондент).

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.