Економіка
12:45 28.01.2026

Банки розділилися в оцінках ймовірності зниження ставки НБУ у четвер – опитування

Опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банки розділилися в оцінках рішення Національного банку України (НБУ) щодо облікової ставки на засіданні в четвер, при цьому більшість респондентів очікує її збереження на рівні 15,5% річних, тоді як окремі експерти допускають зниження до 15,0%.

"Очікуємо збереження рівня облікової ставки на поточному рівні 15,5%, оскільки інфляція все ще вище цільових орієнтирів, а атаки на енергетику та тривалі відключення електроенергії підсилюють інфляційні ризики й тиснуть на собівартість бізнесу", – повідомив агентству заступник голови правління А-Банку, керівник напрямку "Ризик-менеджмент" Олег Трибулкін.

З його слів, невизначеність щодо середньострокового зовнішнього фінансування також залишається підвищеною, тоді як сам регулятор у базовому сценарії орієнтувався на початок циклу зниження ставки з першого кварталу 2026 року.

В ОТП Банку також очікують збереження облікової ставки без змін, оскільки, попри передумови для пом’якшення монетарної політики через динаміку інфляції, пріоритетом для Нацбанку залишаються макрофінансова стабільність та керованість інфляційних очікувань, зазначила начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу банку Інна Провотар.

"Замість потенційного зниження облікової ставки рішення монетарного комітету буде у кращому разі консервативним… Ймовірно, 29 січня НБУ залишить без змін облікову ставку та інші монетарні інструменти", – зазначив директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Глобус" Дмитро Замотаєв.

За його оцінкою, наслідки атак на енергетику можуть швидко позначитися на інфляції, зокрема через подорожчання пального, окремих продовольчих товарів і послуг та скорочення пропозиції. Водночас він зазначив, що ситуація на валютному ринку залишається більш контрольованою завдяки режиму "керованої гнучкості" та наявності міжнародних резервів, які дають змогу проводити інтервенції.

Частина респондентів допускає зниження облікової ставки вже цього тижня. Зокрема, начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов очікує кроку на 0,5 в.п. – до 15,0% – з огляду на інфляцію нижче 10% та зниження дохідності ОВДП.

"Ми очікуємо на пом’якшення монетарної політики на засіданні цього тижня на мінімальний крок – 50 б.п. до 15%", – повідомив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

На його думку, тренд на зниження інфляції та зовнішня підтримка бюджету зменшують частину ризиків, які раніше стримували Нацбанк від старту пом’якшення, хоча атаки на енергосистему залишаються проінфляційним фактором.

Щодо оновлення макропрогнозу регулятора на 2026 рік респонденти вказують на різноспрямований вплив чинників: краща, ніж очікувалося, інфляційна динаміка та високі міжнародні резерви знижують короткострокові ризики, тоді як погіршення ситуації в енергетиці, тривалість війни та невизначеність із зовнішнім фінансуванням можуть стримувати оцінки зростання.

Трибулкін, зокрема, припустив, що це може означати обережніший прогноз зростання ВВП при відносно нижчій траєкторії інфляції, але з посиленим акцентом на ризиках енергетики та зовнішнього фінансування.

Як повідомлялося, НБУ з березня 2025 року вже шість засідань поспіль утримує облікову ставку на рівні 15,5%, а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року у сім етапів.

Теги: #опитування #нбу

