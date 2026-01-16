Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

Більшість громадян України не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру – через небажання самої Росії йти на мир та її бажання продовжувати війну, відкидають пропозицію передати весь Донбас під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США і Європи та підтримують проведення референдуму щодо мирної угоди. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським мыжнародним інститутом соціології.

Так, переважна більшість респондентів, 69%, не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Вірять в успіх перемовин – 26%. Ще 5% не змогли визначитися із своєю думкою.

Більшість респондентів, які не вірять, що перемовини приведуть до миру, 52%, пояснюють те, що вони не вірять в успіх перемовин, тим, що Росія не хоче справжнього миру, що Росія планує продовжувати війну далі тощо.

У той же час більшість українців, 54%, вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку – 39%, хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою. Ще 5% не змогли визначитися із своєю думкою.

Серед тих, хто відкидає умову передачі контролю над Донбасом, 35% вважають що Росія все одно не зупиниться і буде намагатися воювати проти України далі, 33% – що Україна не може просто відмовлятися від своїх територій і людей, які там живуть, Україна має Конституцію і територіальну цілісність. Ще 25% не вірять у реалістичність гарантій безпеки від Заходу, наводячи у приклад Будапештський меморандум.

У той же час серед респондентів, які загалом готові прийняти передачу Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки, 24% називають переконливими гарантіями юридичні зобов’язання і реальні механізми захисту у разі повторного нападу, 21% – розгортання Західних військ в Україні, зокрема біля лінії фронту, 18% – надання Україні всієї необхідної зброї.

Водночас серед топ-відповідей також було те, що респонденти не вірять у дієвість гарантій безпеки (11%). Тобто ці респонденти готові на виведення військ з Донбасу, але й не очікують реальних гарантій безпеки.

"Важливо зазначити, що ті, хто готовий на вихід з Донбасу, переважно все-таки очікують практичних і переконливих гарантій безпеки. Тобто якщо виявиться, що пропоновані гарантії безпеки є слабкими і не передбачають серйозної відповіді на агресію Росії, тоді підтримка виведення військ з Донбасу буде ще нижчою", – зазначається у звіті за результатами опитування.

Уточнюється також, що серед 23 респондентів на військовій службі 16 респондентів категорично відкидають таку пропозицію. А серед 21 респондента, які демобілізовані / ветерани, 15 респондентів категорично відкидають.

Говорячи про референдум про мирну угоду, українці не дійшли однозначної думки. Так, 55% підтримують проведення референдуму, тобто трохи більше половини. З іншого боку, лише трохи менше або виступають проти (32%), або мають сумніви (14%).

Опитування проводилося упродовж 9 – 14 січня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 601 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,3% для показників, близьких до 50%, 4,6% для показників, близьких до 25%, 3,2% - для показників, близьких до 10%, 2,4% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.