Інтерфакс-Україна
Події
10:01 16.01.2026

Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

3 хв читати
Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

Більшість громадян України не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру – через небажання самої Росії йти на мир та її бажання продовжувати війну, відкидають пропозицію передати весь Донбас під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США і Європи та підтримують проведення референдуму щодо мирної угоди. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським мыжнародним інститутом соціології.

Так, переважна більшість респондентів, 69%, не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Вірять в успіх перемовин – 26%. Ще 5% не змогли визначитися із своєю думкою.

Більшість респондентів, які не вірять, що перемовини приведуть до миру, 52%, пояснюють те, що вони не вірять в успіх перемовин, тим, що Росія не хоче справжнього миру, що Росія планує продовжувати війну далі тощо.

У той же час більшість українців, 54%, вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку – 39%, хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою. Ще 5% не змогли визначитися із своєю думкою.

Серед тих, хто відкидає умову передачі контролю над Донбасом, 35% вважають що Росія все одно не зупиниться і буде намагатися воювати проти України далі, 33% – що Україна не може просто відмовлятися від своїх територій і людей, які там живуть, Україна має Конституцію і територіальну цілісність. Ще 25% не вірять у реалістичність гарантій безпеки від Заходу, наводячи у приклад Будапештський меморандум.

У той же час серед респондентів, які загалом готові прийняти передачу Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки, 24% називають переконливими гарантіями юридичні зобов’язання і реальні механізми захисту у разі повторного нападу, 21% – розгортання Західних військ в Україні, зокрема біля лінії фронту, 18% – надання Україні всієї необхідної зброї.

Водночас серед топ-відповідей також було те, що респонденти не вірять у дієвість гарантій безпеки (11%). Тобто ці респонденти готові на виведення військ з Донбасу, але й не очікують реальних гарантій безпеки.

"Важливо зазначити, що ті, хто готовий на вихід з Донбасу, переважно все-таки очікують практичних і переконливих гарантій безпеки. Тобто якщо виявиться, що пропоновані гарантії безпеки є слабкими і не передбачають серйозної відповіді на агресію Росії, тоді підтримка виведення військ з Донбасу буде ще нижчою", – зазначається у звіті за результатами опитування.

Уточнюється також, що серед 23 респондентів на військовій службі 16 респондентів категорично відкидають таку пропозицію. А серед 21 респондента, які демобілізовані / ветерани, 15 респондентів категорично відкидають.

Говорячи про референдум про мирну угоду, українці не дійшли однозначної думки. Так, 55% підтримують проведення референдуму, тобто трохи більше половини. З іншого боку, лише трохи менше або виступають проти (32%), або мають сумніви (14%).

Опитування проводилося упродовж 9 – 14 січня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 601 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,3% для показників, близьких до 50%, 4,6% для показників, близьких до 25%, 3,2% - для показників, близьких до 10%, 2,4% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Теги: #перемовини #опитування #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 16.01.2026
Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

10:14 16.01.2026
Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

14:38 12.01.2026
У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування 4 скверів столиці

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування 4 скверів столиці

00:28 08.01.2026
Декларації без реальних гарантій лише створюють ілюзію прогресу до миру - голова євроінтеграційного комітету Ради

Декларації без реальних гарантій лише створюють ілюзію прогресу до миру - голова євроінтеграційного комітету Ради

15:30 07.01.2026
Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

12:27 07.01.2026
Зеленський: Розраховуємо, що з представниками США будуть обговорені питання ЗАЕС і територій

Зеленський: Розраховуємо, що з представниками США будуть обговорені питання ЗАЕС і територій

11:25 07.01.2026
Буданов: Конкретні результати перемовин у Парижі вже є, робота триває

Буданов: Конкретні результати перемовин у Парижі вже є, робота триває

10:19 07.01.2026
Більшість українців вважають, що Європа серйозно допомагає Україні, і не довіряють США – опитування

Більшість українців вважають, що Європа серйозно допомагає Україні, і не довіряють США – опитування

21:26 06.01.2026
Зеленський: Українська команда залишається у Парижі для додаткових зустрічей і додаткових перемовин

Зеленський: Українська команда залишається у Парижі для додаткових зустрічей і додаткових перемовин

10:26 05.01.2026
КМІС: 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню

КМІС: 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

ОСТАННЄ

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

До Києва прибув президент Чехії, анонсовано його зустріч із Зеленським

Захист повідомив суд про необхідність Тимошенко виїхати за кордон на заходи в січні-лютому

Ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині

Більшість українців вважає, що Росія хоче насамперед знищити українську націю або здійснити геноцид

Більшість українців негативно ставиться до можливості голосувати онлайн на виборах – опитування

Президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики

СБУ затримала ворожу агентурну групу, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі

Тимошенко: Ми поки що не знаємо, хто був "агентом НАБУ"

ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу Тимошенко, лідерка фракції прибула до суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА