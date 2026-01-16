Інтерфакс-Україна
11:56 16.01.2026

Смачило, яка очолювала ФДМУ до 14 січня, звільнилася з Фонду після призначення його головою Наталухи

Іванна Смачило, яка очолювала Фонд державного майна України (ФДМУ) в статусі в.о. після переходу тодішнього голови Фонду Віталія Коваля 5 вересня 2024 року на посаду міністра агрополітики, звільнилася після призначення Верховною Радою 14 січня цього року головою ФДМУ Дмитра Наталуху, який очолював парламентський комітет з питань економічного розвитку.

"Я залишаю Фонд із почуттям виконаного обов’язку та впевненістю, що закладений нами вектор розвитку буде продовжено. Держава має бути ефективним власником…", – написала вона у Facebook та побажала успіхів новому голові.

Серед основних досягнень вона назвала початок приватизації санкційних активів та запуск "Земельного банку" — ринок субаренди державних сільгоспземель через аукціони, та загалом оцінила загальний економічний ефект від діяльності ФДМУ за останні два роки у 22 млрд грн.

Згідно з оновленою інформацією на сайті Фонду, наразі новий голова Наталуха має трьох заступників: Андрія Шрамка, Наталію Панову та з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Шугалія.

