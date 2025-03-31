ФДМ має до кінця року запропонувати заходи для підвищення кваліфікації оцінювачів – програма з МВФ

Фонд державного майна України (ФДМ) має до кінця року представити дорожню карту із підвищення кваліфікації оцінювачів, зокрема в частині оцінки фінансових активів, йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"До кінця грудня 2025 року ми запропонуємо дорожню карту, яка включає перехідні заходи, деталі допоміжного регулювання та/або вказівки, кроки для зміцнення професії оцінювачів, включаючи вимоги щодо додаткової підготовки для оцінки фінансових активів – банківських активів, страхових активів і застави", – зазначається у документі.

Передбачається, що дорожня карта також включатиме заходи для створення реєстру оцінок фінактивів.

Крім того, ФДМУ все ще має внести до парламенту зміни до закону про оцінку, який розробляє у координації зі Світовим банком для усунення прогалин у цій сфері у відповідності з Європейською групою асоціацій оцінювачів (TEGOVA).

Як повідомлялося, 2020 року ФДМУ і Світовий банк підписали меморандум для реформування системи оціночної діяльності в Україні. Законопроєкт №7386, який передбачає впровадження міжнародних стандартів оцінювання в національну практику та запровадження електронної форми звітів про оцінювання, було зареєстровано в парламенті 2022 року.