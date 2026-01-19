Інтерфакс-Україна
Економіка
16:47 19.01.2026

Євроінтеграція відкриє нові можливості, Україна не повинна їх втратити – СЕО "Метінвесту"

2 хв читати
Євроінтеграція відкриє нові можливості, Україна не повинна їх втратити – СЕО "Метінвесту"

Євроінтеграція відкриє перед Україною нові можливості і країна не повинна їх втратити, українська переробна промисловість стане важливим етапом "зеленого" переходу Європи, зазначив генеральний директор гірничо-металургійного холдингу "Метінвест" Юрій Риженков у колонці для спецпроєкту NV та The Economist "Світ попереду".

За його словами, Україні треба повернути індустріальну міць.

При цьому він констатував, що роки великої війни стали для "Метінвесту" часом змін і боротьби за виживання.

"Ми втрачали активи в Маріуполі та Авдіївці, призупиняли роботу підприємства в Покровську. Але, попри все, "Метінвест" залишився найбільшим промисловим гравцем країни й одним із головних донорів Сил оборони. Тому що сильна держава неможлива без сильної економіки, а економіка - без потужної промисловості", - підкреслив СЕО.

Він уточнив, що до війни гірничо-металургійний комплекс формував близько 10% ВВП, зараз - майже 6%. Одне робоче місце в металургії створює ще вісім у суміжних галузях. Хоч би яким був сценарій 2026 року, промисловість - це опора, на якій тримаються податки, продукція з доданою вартістю, відбудова та місце України на європейському ринку. Тому індустріальна політика вже зараз має бути в центрі уваги, стати предметом щоденної праці, яка об’єднає приватний бізнес і державу. Інакше, навіть завершивши війну, ми не зможемо відродити індустріальну міць нашої держави.

Гендиректор додав, аби промисловість працювала, бізнесу потрібні доступ до фінансування та ринків (насамперед європейського), державний захист національного виробника (наприклад, закрити лазівки для російської сталі на ринку ЄС).

"Ми готові долучитися й стати тим мостом, який об’єднає українську та європейську металургію. Але й нам, і іншим галузям промисловості важливо скористатися цим часом і шансом. Визнавши значущість власного виробництва, держава зможе відродити промисловіст", - резюмував Риженков.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #євроінтеграція #риженков

