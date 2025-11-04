Інтерфакс-Україна
Події
20:51 04.11.2025

Орбан після виступу Зеленського в Брюсселі: Підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає угорські гроші

3 хв читати
Орбан після виступу Зеленського в Брюсселі: Підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає угорські гроші
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Угорщина нічого не винна Україні за захист під час війни, і при цьому надає підтримку Україні в рамках допомоги ЄС, хоча і попри власне бажання.

Про це голова угорського уряду написав в соцмережі Х у вівторок, коментуючи виступ президента України Володимира Зеленського в Брюсселі під час саміту розширення ЄС у вівторок, який він розцінив як "атаку на Угорщину та угорський уряд з різноманітними звинуваченнями".

"Я також хотів би звернути увагу президента на те, що підтримка, яку Україна отримує від Європейського Союзу, включає також угорські гроші. Ми не раді цьому, але це все одно факт. Я мушу відкинути припущення, що Угорщина щось винна Україні. Україна не захищає Угорщину від когось і нічого. Ми не просили такого і ніколи не проситимемо. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є", - написав Орбан в соцмережі Х у вівторок ввечері.

Він зазначив, що Угорщина прийняла біженців з України, забезпечує освітній процес в трьох українських школах, лікує поранених солдатів, приймає українських дітей у таборах в Угорщині, навчає медичний персонал, займається відбудовою шкіл та дитячих садків в Україні, а минулого 2024 року ми була найбільшим постачальником електроенергії в Україні. "Наразі ми витратили загалом EUR200 млн на гуманітарну допомогу українцям. Прикро, якщо це нічого не означає для президента Зеленського", - написав голова угорського уряду.

При цьому прем'єр Угорщини додав, що й надалі не підтримуватиме євроінтеграцію України. "Кожна держава-член має суверенне право підтримувати чи протистояти вступу нового члена. Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в Європейському Союзі, оскільки це принесе війну в Європу та виведе гроші угорців в Україну. Ми вважаємо, що Союз повинен укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції в майбутньому, оскільки маємо на це повне право", - додав Орбан.

Як повідомлялося, Зеленський під час саміту розширення ЄС у вівторок заявив: "Я не думаю, що я маю щось запропонувати Віктору Орбану. Я думаю, що Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії. І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки, підтримки нашого бачення життя".

При цьому голова Української держави наголосив, що блокування України до шляху до ЄС є підтримкою політики РФ. "Ми все одно не хотіли б, щоб Віктор підтримував Росію, тому що блокування України в ЄС є дуже конкретною підтримкою Віктора Путіна. І це, на мою думку, точно не дуже добре", - зауважив президент.

Водночас Зеленський додав, що угорці підтримують українців, так само як і українці поважають будь-яку націю Європи.

 

Теги: #угорщина #євроінтеграція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 04.11.2025
Віцепрем’єр Качка обговорив з Сіярто освіту, енергетику та євроінтеграцію, назвав розмову конструктивною

Віцепрем’єр Качка обговорив з Сіярто освіту, енергетику та євроінтеграцію, назвав розмову конструктивною

21:05 31.10.2025
Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

18:56 29.10.2025
Угорщина не скасує односторонньо заборону на імпорт української агропродукції – аграрний міністр

Угорщина не скасує односторонньо заборону на імпорт української агропродукції – аграрний міністр

12:12 29.10.2025
На всіх угорських пунктах пропуску на кордоні з Україною запроваджено систему EES

На всіх угорських пунктах пропуску на кордоні з Україною запроваджено систему EES

23:51 23.10.2025
ЄС знову не зміг ухвалити рішення щодо відкриття переговорних кластерів з Україною

ЄС знову не зміг ухвалити рішення щодо відкриття переговорних кластерів з Україною

14:27 23.10.2025
Командувач СБС Бровді закликав громадян Угорщини звільнитися від російського впливу

Командувач СБС Бровді закликав громадян Угорщини звільнитися від російського впливу

14:12 23.10.2025
Позиція ЄС щодо України через Угорщину знову прописана у додатку до висновків

Позиція ЄС щодо України через Угорщину знову прописана у додатку до висновків

19:06 22.10.2025
Сікорський побажав "Мадяру" добити "Дружбу"

Сікорський побажав "Мадяру" добити "Дружбу"

01:09 22.10.2025
Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

13:40 20.10.2025
Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

ВАЖЛИВЕ

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

ОСТАННЄ

Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Ситуація на покровському напрямку лишається критичною, ворог продовжує накопичення в місті – DeepState

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА