Орбан після виступу Зеленського в Брюсселі: Підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає угорські гроші

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Угорщина нічого не винна Україні за захист під час війни, і при цьому надає підтримку Україні в рамках допомоги ЄС, хоча і попри власне бажання.

Про це голова угорського уряду написав в соцмережі Х у вівторок, коментуючи виступ президента України Володимира Зеленського в Брюсселі під час саміту розширення ЄС у вівторок, який він розцінив як "атаку на Угорщину та угорський уряд з різноманітними звинуваченнями".

"Я також хотів би звернути увагу президента на те, що підтримка, яку Україна отримує від Європейського Союзу, включає також угорські гроші. Ми не раді цьому, але це все одно факт. Я мушу відкинути припущення, що Угорщина щось винна Україні. Україна не захищає Угорщину від когось і нічого. Ми не просили такого і ніколи не проситимемо. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є", - написав Орбан в соцмережі Х у вівторок ввечері.

Він зазначив, що Угорщина прийняла біженців з України, забезпечує освітній процес в трьох українських школах, лікує поранених солдатів, приймає українських дітей у таборах в Угорщині, навчає медичний персонал, займається відбудовою шкіл та дитячих садків в Україні, а минулого 2024 року ми була найбільшим постачальником електроенергії в Україні. "Наразі ми витратили загалом EUR200 млн на гуманітарну допомогу українцям. Прикро, якщо це нічого не означає для президента Зеленського", - написав голова угорського уряду.

При цьому прем'єр Угорщини додав, що й надалі не підтримуватиме євроінтеграцію України. "Кожна держава-член має суверенне право підтримувати чи протистояти вступу нового члена. Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в Європейському Союзі, оскільки це принесе війну в Європу та виведе гроші угорців в Україну. Ми вважаємо, що Союз повинен укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції в майбутньому, оскільки маємо на це повне право", - додав Орбан.

Як повідомлялося, Зеленський під час саміту розширення ЄС у вівторок заявив: "Я не думаю, що я маю щось запропонувати Віктору Орбану. Я думаю, що Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії. І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки, підтримки нашого бачення життя".

При цьому голова Української держави наголосив, що блокування України до шляху до ЄС є підтримкою політики РФ. "Ми все одно не хотіли б, щоб Віктор підтримував Росію, тому що блокування України в ЄС є дуже конкретною підтримкою Віктора Путіна. І це, на мою думку, точно не дуже добре", - зауважив президент.

Водночас Зеленський додав, що угорці підтримують українців, так само як і українці поважають будь-яку націю Європи.