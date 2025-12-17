Інтерфакс-Україна
Події
07:52 17.12.2025

Угорщина заблокувала заяву ЄС з оцінкою прогресу інтеграції України – ЗМІ

1 хв читати
Угорщина заблокувала заяву ЄС з оцінкою прогресу інтеграції України – ЗМІ

Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС про процес його розширення, зокрема про успіхи України, повідомила DW у вівторок.

"Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку зусиль України на шляху євроінтеграції, повідомила на консультаціях у Брюсселі у вівторок, 16 грудня, Данія, яка наразі є головою ЄС", - сказано в повідомленні DW.

Решта держав Євросоюзу підтвердили, що Україна досягла прогресу у виконанні вимог Брюсселя.

Міністр у справах Європи ФРН Гюнтер Кріхбаум назвав дії Угорщини "все більш деструктивними" і звинуватив уряд в Будапешті в перешкоджанні рішенням ЄС.

"Вето Угорщини означає, що Україна як і раніше не може розпочати формальні переговори про вступ до ЄС. Разом з тим вже йдуть неформальні консультації про умови членства України", - зазначила міністр у справах Європи Данії Марі Бьєрре.

 

Теги: #угорщина #заява #вето #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 16.12.2025
Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

18:21 16.12.2025
ЄС не має одностайності щодо фінансування України на 2026-2027рр., тому єдине рішення – "репараційна позика", яке може бути ухвалено кваліфікованою більшістю – дипломат

ЄС не має одностайності щодо фінансування України на 2026-2027рр., тому єдине рішення – "репараційна позика", яке може бути ухвалено кваліфікованою більшістю – дипломат

12:36 16.12.2025
Україна і ЄС зруйнували транснаціональну мережу шахрайських call-центрів – Офіс генпрокурора

Україна і ЄС зруйнували транснаціональну мережу шахрайських call-центрів – Офіс генпрокурора

23:18 15.12.2025
Трамп заявив про "гарну розмову" з європейськими лідерами та прогрес у переговорах з РФ

Трамп заявив про "гарну розмову" з європейськими лідерами та прогрес у переговорах з РФ

23:09 15.12.2025
Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою

Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою

22:14 15.12.2025
Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою

Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою

20:03 15.12.2025
Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС назвав три ключових елементи гарантій безпеки для України

Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС назвав три ключових елементи гарантій безпеки для України

03:49 15.12.2025
Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

20:49 14.12.2025
Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

01:46 14.12.2025
Італія підтримала Бельгію у протидії плану ЄК щодо використання заморожених російських активів - ЗМІ

Італія підтримала Бельгію у протидії плану ЄК щодо використання заморожених російських активів - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

ОСТАННЄ

17 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Експорт російської нафти впав до найнижчого за три роки рівня – ЗМІ

ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

Мерц допустив пряму військову протидію європейського контингенту в Україні у випадку вторгнення РФ - ЗМІ

Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

Стармер розпорядився провести термінову перевірку іноземного втручання у британську політику- ЗМІ

Трамп підписав указ, який ще більше обмежує в'їзд іноземців на територію США

Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 255 ворожих атак - Генштаб

Безплатні шкільні обіди будуть доступні для всіх школярів з 2026р - Бережна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА