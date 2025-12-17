Угорщина заблокувала заяву ЄС з оцінкою прогресу інтеграції України – ЗМІ

Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС про процес його розширення, зокрема про успіхи України, повідомила DW у вівторок.

"Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку зусиль України на шляху євроінтеграції, повідомила на консультаціях у Брюсселі у вівторок, 16 грудня, Данія, яка наразі є головою ЄС", - сказано в повідомленні DW.

Решта держав Євросоюзу підтвердили, що Україна досягла прогресу у виконанні вимог Брюсселя.

Міністр у справах Європи ФРН Гюнтер Кріхбаум назвав дії Угорщини "все більш деструктивними" і звинуватив уряд в Будапешті в перешкоджанні рішенням ЄС.

"Вето Угорщини означає, що Україна як і раніше не може розпочати формальні переговори про вступ до ЄС. Разом з тим вже йдуть неформальні консультації про умови членства України", - зазначила міністр у справах Європи Данії Марі Бьєрре.