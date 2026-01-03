Інтерфакс-Україна
16:19 03.01.2026

Інтеграція України до ЄС є одним із наріжних елементів "Пакету процвітання" - Качка

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявляє, що інтеграція України до Європейського Союзу є одним із наріжних елементів "Пакету процвітання" (Prosperity Package).

"У нас є чітке розуміння, що основою і фундаментом цієї роботи будуть також реформи, які здійснює Україна в рамках вступу до Європейського Союзу. Загалом інтеграція до Євросоюзу є одним із наріжних елементів цього "Пакету процвітання". Як сам факт вступу в ЄС, так і факт здійснення тих заходів, які Україна планує в рамках переговорів по вступу в Європейський Союз ", - сказав Качка за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві.

Він наголосив, що в цьому контексті роль Євросоюзу буде дуже велика.

Віцепрем’єр також зазначив, що допомога, яка обговорюється, є сумісна з правилами ЄС.

"За будь яких обставин, з тими руйнуваннями, з тим станом економічного розвитку, Україна може користуватися правилами ЄС для надання досить великих субсидій на регіональному рівні для розвитку і бізнесу і інфраструктури, тут немає жодних проблем", - додав він.

Як повідомлялося, 24 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що дев’ятий пункт проєкту плану з припинення війни в Україні передбачає створення кількох фондів для вирішення питань відновлення української економіки, метою буде залучення $800 млрд за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал. За його словами, згідно з підпунктом "А" дев’ятого пункту, США та європейські країни створять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром $200 млрд для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Однак президент, зазначив, що цільовий розмір у $200 млрд є предметом для розмови, оскільки невідомо, чи погодиться Європа.

30 грудня Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп фокусується на економічному відновленні України, і вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця. Він додав, що цей пакет називається "Пакет процвітання" (Prosperity Package) - пакет відновлення для України.

