Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%, Україна очікує від партнерів готовність щодо дати та місця підписання, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Для нас гарантія безпеки, передусім - це двостороння гарантія безпеки Сполучених Штатів Америки. Документ готовий на сто відсотків, ми очікуємо від партнерів готовності дати місце, коли ми його підпишемо, а потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в Український парламент", - сказав Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі у неділю.

23 грудня Зеленський повідомив, що домовленість про гарантію безпеки від США готова до підписання, і дата та місце підписання залежить від президента США Дональда Трампа.

"Це up to him (залежить від нього – ІФ-У). Ми готові підписувати такі важливі для нас, ще раз підкреслюю, впевнені, що це історичні документи", - наголосив Зеленський під час спілкування з журналістами.