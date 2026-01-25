"Укренерго" в понеділок продовжуватиме застосовувати обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" в понеділок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 26 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у телеграмі.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Пресслужбою НЕК "Укренерго" повідомляється, що ситуація в енергосистемі може змінитись.