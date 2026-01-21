Інтерфакс-Україна
Події
16:49 21.01.2026

Брехт загинув на одному з атакованих РФ об’єктів, де особисто керував відновлювальними роботами – "Укренерго"

1 хв читати
Брехт загинув на одному з атакованих РФ об’єктів, де особисто керував відновлювальними роботами – "Укренерго"

Член правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт трагічно загинув під час роботи на одному з об’єктів, які нещодавно зазнали ударів РФ, повідомила компанія.

"Сьогодні трагічно загинув член правління нашої компанії та колишній її очільник Олексій Брехт. Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів", – написала "Укренерго" в Телеграм.

Вона зазначила, що вся українська енергетика зазнала величезної втрати.

"Нам бракуватиме Олексія Брехта особливо. Його досвід, енергія, готовність підказати і допомогти завжди підтримували нас у найважчі часи. Його уміння знаходити нестандартні рішення під час вирішення найскладніших завдань – завжди надихало", – зазначили у компанії.

"Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та близьким. Пам’ятатимемо завжди", – написала "Укренерго".

Компанія зазначила, що Олексієві Брехту було 47 років, і понад 24 із них він віддав роботі в "Укренерго". Серед його посад – керівник Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми, диспетчер та керівник Диспетчерської служби. Останніми роками Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. У 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління компанії.

Теги: #укренерго #помер #брехт_олексій

