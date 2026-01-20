08:20 20.01.2026
"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли
НЕК "Укренерго" запровадила аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію внаслідок російських обстрілів.
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, додали в компанії.