Інтерфакс-Україна
Події
08:20 20.01.2026

"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

1 хв читати
НЕК "Укренерго" запровадила аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію внаслідок російських обстрілів.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, додали в компанії.

 

