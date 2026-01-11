ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

Через атаки, низькі температури та перевантаження електромереж у столиці виникає значна кількість локальних аварій, у зв’язку з чим у частини споживачів відсутність електропостачання може бути тривалою, повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ: через атаки, морози й перевантаження мереж зараз виникає багато точкових аварій. Тому у частини киян відсутність світла може бути тривалою.Станом на 17:00 маємо понад 200 звернень. Ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен дім", — зазначили в компанії.

Компанія також звернулася до мешканців столиці з проханням відповідально ставитися до споживання електроенергії після відновлення живлення.

"Просимо вашої допомоги, коли електрика з’являється, вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему", — йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків аварій залучені всі доступні ресурси: нині працюють 57 ремонтних бригад у цілодобовому режимі: "Нині задіяні всі доступні ресурси. 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом", — наголосили в ДТЕК.