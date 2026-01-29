Інтерфакс-Україна
09:44 29.01.2026

ДТЕК просить жителів Троєщини не перешкоджати роботі аварійних бригад

В компанії "ДТЕК Київські електромережі" звернулися до мешканців столичного житлового масиву Вигурівщина-Троєщина с проханням не перешкоджати роботи ремонтних бригад проведенням мітингів або перекриттям доріг.

"До уваги жителів Троєщини. Ми розуміємо, в якій критичній ситуації наразі знаходиться район. І робимо все можливе, аби електроенергія була у вас максимально тривалий час. Однак, через відсутність централізованого теплопостачання електричні мережі виходять з ладу постійно через перевантаження. Вони не розраховані на постійне використання обігрівачів та потужних приладів одночасно. Тільки за останній тиждень сталось 26 аварій на підстанціях в районі, постійно перегорають підземні кабелі", - йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook.

Зазначається, що зараз всі сили пріоритетно спрямовані, щоб усувати аварії і повертати світло, енергетики працюють цілодобово та без відпочинку.

"Ми закликаємо не перешкоджати роботі бригад. Мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти. Вони, навпаки, заважають роботі, швидкості пересування та лишають змоги реагувати швидше. Енергетики звертаються до мешканців Троєщини та всіх киян – використовуйте потужні прилади по черзі. Зараз це критично важливо для забезпечення світлом", - наголосили в ДТЕК.

Теги: #дтек

