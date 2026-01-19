Інтерфакс-Україна
Події
17:51 19.01.2026

ДТЕК: на Київщині за тиждень було заживлено найбільшу кількість споживачів

2 хв читати
ДТЕК: на Київщині за тиждень було заживлено найбільшу кількість споживачів
Фото: Міненерго

Фахівці ДТЕК за тиждень відновили електропостачання після обстрілів 363,2 тис. абонентів на Київщині, що стало найбільшим показником серед чотирьох областей, де енергохолдинг здійснює свою діяльність з розподілу електроенергії.

"Найбільше відновлень – на Київщині, яку ворог не перестає активно атакувати. Минулого тижня фахівцям вдалося повернути світло у 363,2 тисяч осель місцевих жителів, що знеструмлювалися через ворожі обстріли", – повідомили у пресрелізі групи ДТЕК у понеділок.

За інформацією енергохолдингу, наступна за кількістю відновлень – Дніпропетровщина, яку ворог також постійно обстрілює. Тут з 12 по 18 січня вдалося відновити електропостачання майже 192 тис. домівок.

Продовжуються методичні атаки росіян і на Одещину – там ще 61,3 тис. родин знову зі світлом.

Енергетики продовжують працювати попри вкрай важку ситуацію через активні боєзіткнення також на Донеччині. За останні сім днів у регіоні вдалося повернути електропостачання у 59,2 тис. домівок.

Всього з 12 по 18 січня енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" змогли повністю чи частково відновити електропостачання 559 населених пунктів, завдяки чому світло вдалося повернути в домівки понад 675 тис. родин Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 36,2 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР операційного холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #дтек #світло_повертається

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 19.01.2026
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини, без світла майже 31 тисяча родин - ДТЕК

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини, без світла майже 31 тисяча родин - ДТЕК

13:28 18.01.2026
На Київщині екстренні відключення світла - ДТЕК

На Київщині екстренні відключення світла - ДТЕК

13:05 14.01.2026
Відсутність е/е понад 12 годин може свідчити про локальну аварію – ДТЕК

Відсутність е/е понад 12 годин може свідчити про локальну аварію – ДТЕК

11:21 13.01.2026
РФ суттєво пошкодила два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині

РФ суттєво пошкодила два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині

10:45 12.01.2026
Атака РФ залишила без світла 33,5 тис. родин Одещини – ДТЕК

Атака РФ залишила без світла 33,5 тис. родин Одещини – ДТЕК

21:57 11.01.2026
ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

01:56 11.01.2026
ДТЕК заявив про найскладнішу за зиму ситуацію з електропостачанням

ДТЕК заявив про найскладнішу за зиму ситуацію з електропостачанням

17:08 08.01.2026
ДТЕК: аварійні бригади переведено в посилений режим роботи у Києві та області через негоду

ДТЕК: аварійні бригади переведено в посилений режим роботи у Києві та області через негоду

13:31 08.01.2026
200 тис. абонентів Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів – "ДТЕК"

200 тис. абонентів Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів – "ДТЕК"

10:06 08.01.2026
ДТЕК заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

ДТЕК заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

ВАЖЛИВЕ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

ОСТАННЄ

Виші вже розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян - Міносвіти

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

Через пожежу у торговельному центрі у Карачі загинула 21 людина – ЗМІ

Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

Конкурсна комісія з відбору очільника АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість заявок

У Харкові одна загибла, одна людина зникла безвісти, ще 8 постраждали через ворожий авіаудар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА