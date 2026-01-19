ДТЕК: на Київщині за тиждень було заживлено найбільшу кількість споживачів
Фахівці ДТЕК за тиждень відновили електропостачання після обстрілів 363,2 тис. абонентів на Київщині, що стало найбільшим показником серед чотирьох областей, де енергохолдинг здійснює свою діяльність з розподілу електроенергії.
"Найбільше відновлень – на Київщині, яку ворог не перестає активно атакувати. Минулого тижня фахівцям вдалося повернути світло у 363,2 тисяч осель місцевих жителів, що знеструмлювалися через ворожі обстріли", – повідомили у пресрелізі групи ДТЕК у понеділок.
За інформацією енергохолдингу, наступна за кількістю відновлень – Дніпропетровщина, яку ворог також постійно обстрілює. Тут з 12 по 18 січня вдалося відновити електропостачання майже 192 тис. домівок.
Продовжуються методичні атаки росіян і на Одещину – там ще 61,3 тис. родин знову зі світлом.
Енергетики продовжують працювати попри вкрай важку ситуацію через активні боєзіткнення також на Донеччині. За останні сім днів у регіоні вдалося повернути електропостачання у 59,2 тис. домівок.
Всього з 12 по 18 січня енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" змогли повністю чи частково відновити електропостачання 559 населених пунктів, завдяки чому світло вдалося повернути в домівки понад 675 тис. родин Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей.
"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 36,2 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.
"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР операційного холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.