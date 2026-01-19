ДТЕК: на Київщині за тиждень було заживлено найбільшу кількість споживачів

Фото: Міненерго

Фахівці ДТЕК за тиждень відновили електропостачання після обстрілів 363,2 тис. абонентів на Київщині, що стало найбільшим показником серед чотирьох областей, де енергохолдинг здійснює свою діяльність з розподілу електроенергії.

"Найбільше відновлень – на Київщині, яку ворог не перестає активно атакувати. Минулого тижня фахівцям вдалося повернути світло у 363,2 тисяч осель місцевих жителів, що знеструмлювалися через ворожі обстріли", – повідомили у пресрелізі групи ДТЕК у понеділок.

За інформацією енергохолдингу, наступна за кількістю відновлень – Дніпропетровщина, яку ворог також постійно обстрілює. Тут з 12 по 18 січня вдалося відновити електропостачання майже 192 тис. домівок.

Продовжуються методичні атаки росіян і на Одещину – там ще 61,3 тис. родин знову зі світлом.

Енергетики продовжують працювати попри вкрай важку ситуацію через активні боєзіткнення також на Донеччині. За останні сім днів у регіоні вдалося повернути електропостачання у 59,2 тис. домівок.

Всього з 12 по 18 січня енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" змогли повністю чи частково відновити електропостачання 559 населених пунктів, завдяки чому світло вдалося повернути в домівки понад 675 тис. родин Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 36,2 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР операційного холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.