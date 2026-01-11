Інтерфакс-Україна
Події
01:56 11.01.2026

ДТЕК заявив про найскладнішу за зиму ситуацію з електропостачанням

1 хв читати

Ситуація з електропостачанням в Україні наразі є найскладнішою за цю зиму через удари по енергетичній інфраструктурі та негоду, зокрема у Дніпрі, Києві та Київській області, заявляють у ДТЕК.

У компанії зазначають, що у Дніпрі та області проблеми з передачею електроенергії після ударів по високовольтній інфраструктурі.

У Києві ворог поцілив у генерацію в момент сильних холодів, коли навантаження на енергосистему найвище.

У Київській області до наслідків атаки додалися серйозні пошкодження мереж через негоду. Зараз в області працюють 187 бригад цілодобово.

Джерело: https://x.com/DTEK_Ukraine/status/2010083203051336104?s=20

Теги: #дтек #складнощі #електропостачання

