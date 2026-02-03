Інтерфакс-Україна
Події
12:03 03.02.2026

Генсек НАТО: 90% ракет ППО надійшли в Україну за програмою PURL

1 хв читати

90% ракет протиповітряної оборони надійшли в Україну за програмою PURL, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

"Минулого літа ми надали 75 відсотків всіх ракет, які надійшли в Україну, і 90 відсотків - для ППО", - заявив він під час виступу, який транслював і перекладав українською телеканал Рада.

Рютте наголосив, що НАТО розуміє, що ще більше допомоги потрібно і потрібно швидко.

"Ми про це знаємо і постійно працюємо над тим, щоб це надходило і через механізм PURL, і через інші можливості", - додав він.

Рютте підкреслив, що для нього честь виступати сьогодні у Раді, і запевнив, що НАТО стоїть поруч із Україною.

"Це було правдою і до повномасштабного вторгнення Росії, це було правдою на момент 24 лютого 2022 року, і з того моменту кожен день це залишається так", - сказав він.

Теги: #рютте #візит #рада

