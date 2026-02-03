Свириденко: пошук зниклих безвісти оборонців є одним з пріоритетів держполітики

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію зазначає, що профільні органи забезпечують вжиття всіх необхідних заходів для пошуку осіб зниклих безвісти.

"Уряд України усвідомлює важливість питання ефективної організації обліку, розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, а також соціального захисту таких осіб і членів їх сімей. У зв’язку з цим зазначене питання є одним з пріоритетів державної політики в умовах збройної агресії російської федерації проти України", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Також у відповіді перелічені всі рішення, які реалізуються державою у даній сфері.

МВС, Головне управління розвідки Міноборони, Служба зовнішньої розвідки і СБУ в межах компетенції забезпечують вжиття необхідних заходів для пошуку осіб, зниклих безвісти, зокрема з метою отримання інформації та пошуку всіх зниклих безвісти оборонців України", - зазначила премʼєр.

Як повідомлялося, 12 січня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом посилити державну політику у сфері пошуку безвісти зниклих набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Зокрема, авторка петиції, який за її словами виступає від імені родини безвісти зниклих захисників України, просив уряд: визнати пошук безвісти зниклих громадян гуманітарним пріоритетом державної політики; забезпечити системну координацію між спеціальними службами України та надати їм офіційні доручення щодо цілеспрямованого пошуку осіб, імовірно утримуваних у РФ або на тимчасово окупованих територіях; застосовувати для пошуку безвісти зниклих усі доступні інструменти розвідки та аналізу (OSINT; оперативно-розвідувальні засоби; кіберресурси; агентурну аналітику); залучати міжнародних партнерів для верифікації випадків полону, прихованого РФ; запровадити регулярне інформування суспільства про хід пошуків — у межах дозволеного рівня відкритості, без розголошення державної таємниці, але з метою збереження довіри родин до процесу та відповідальних структур.