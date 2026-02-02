Інтерфакс-Україна
Економіка
17:11 02.02.2026

Відсьогодні підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки - Свириденко

2 хв читати
Відсьогодні підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах вже може подавати заявки на державну енергетичну підтримку, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах — аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності, вже може подавати заявки на державну підтримку", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Зокрема, ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників.

Кошти можна використати на: придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання; акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі; пальне для генераторів; оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Прем'єр додала, що програма працює за принципом грантів "Власна справа", а подати заявку можна онлайн через портал "Дія" у категорії "Підприємництво", на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість": https://diia.gov.ua/services/dopomoha-fop-na-enerhostiikist

Також мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9", а різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Зазначається, що кредит надається до 3 років, кошти можна спрямувати на генераційне обладнання — когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

"Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5–7–9", подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом. Загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуться пріоритетно", - написала прем'єр.

Детальні умови енергокредиту та перелік банків можна знайти за посиланням: https://energycredit.bdf.gov.ua

 

Теги: #бізнес #свириденко #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 03.02.2026
Свириденко та Рютте обговорили можливість залучення механізму EADRCC для термінової допомоги Україні у відновленні енергетики

Свириденко та Рютте обговорили можливість залучення механізму EADRCC для термінової допомоги Україні у відновленні енергетики

13:50 03.02.2026
Не вважаю себе винним і не переховуюсь від слідства – Шурма з Німеччини про справу з СЕС на ТОТ

Не вважаю себе винним і не переховуюсь від слідства – Шурма з Німеччини про справу з СЕС на ТОТ

12:10 03.02.2026
Після атаки РФ дуже багато споживачів без світла у Києві та чотирьох областях – "Укренерго"

Після атаки РФ дуже багато споживачів без світла у Києві та чотирьох областях – "Укренерго"

11:50 03.02.2026
ДПС виявила у 10 торгових мережах схеми дроблення бізнесу з можливим ухиленням від податків на 1 млрд грн

ДПС виявила у 10 торгових мережах схеми дроблення бізнесу з можливим ухиленням від податків на 1 млрд грн

11:00 03.02.2026
Свириденко: пошук зниклих безвісти оборонців є одним з пріоритетів держполітики

Свириденко: пошук зниклих безвісти оборонців є одним з пріоритетів держполітики

10:43 03.02.2026
РФ атакувала обʼєкти енергетики в Одеській області – "ДТЕК"

РФ атакувала обʼєкти енергетики в Одеській області – "ДТЕК"

09:31 03.02.2026
Росіяни атакували житлову та енергетичну інфраструктуру, у Києві 1100 будинків лишились без опалення – Кулеба

Росіяни атакували житлову та енергетичну інфраструктуру, у Києві 1100 будинків лишились без опалення – Кулеба

19:56 02.02.2026
Сибіга повідомив про пакети міжнародної допомоги для енергетики України

Сибіга повідомив про пакети міжнародної допомоги для енергетики України

18:45 02.02.2026
Рейдерство чи управлінський конфлікт? Як співзасновники Concert.ua винесли бізнес-війну в публічний простір

Рейдерство чи управлінський конфлікт? Як співзасновники Concert.ua винесли бізнес-війну в публічний простір

18:21 02.02.2026
Світовий банк спрямує $40 млн для "Укренерго" на відновлення енергосистеми – Шмигаль

Світовий банк спрямує $40 млн для "Укренерго" на відновлення енергосистеми – Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

Україна у 2025р не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на EUR4 млрд – консорціум RRR4U

ОСТАННЄ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

Віцепрем'єр Кулеба та делегація ЄБРР обговорили підтримку транспортної інфраструктури, зокрема фінансову стійкість "Укрзалізниці"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

Чистий прибуток СК "ПЗУ Україна" за 2025р становив 330,9 млн грн

Експорт агропродукції з України у січні 2026р. скоротився на 0,8% на тлі падіння відвантажень олійних – УКАБ

ДПС оштрафувала порушників на ринку побутової техніки на 496 млн грн за підсумками 2025р.

Україна отримає додаткове фінансування для "Укренерго" та закупівлі газу – Шмигаль після зустрічі з ЄБРР

За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

Агентство відновлення розпочало реалізацію проєктів по BIM

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА