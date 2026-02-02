Відсьогодні підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах вже може подавати заявки на державну енергетичну підтримку, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах — аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності, вже може подавати заявки на державну підтримку", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Зокрема, ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників.

Кошти можна використати на: придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання; акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі; пальне для генераторів; оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Прем'єр додала, що програма працює за принципом грантів "Власна справа", а подати заявку можна онлайн через портал "Дія" у категорії "Підприємництво", на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість": https://diia.gov.ua/services/dopomoha-fop-na-enerhostiikist

Також мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9", а різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Зазначається, що кредит надається до 3 років, кошти можна спрямувати на генераційне обладнання — когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

"Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5–7–9", подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом. Загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуться пріоритетно", - написала прем'єр.

Детальні умови енергокредиту та перелік банків можна знайти за посиланням: https://energycredit.bdf.gov.ua