МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП у ранній період оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій на $550 млн із погашенням 3 квітня цього року отримала заявки на їх викуп на суму $330,786 млн, або 60,01%, йдеться у повідомлені компанії на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з ним, у зв’язку із успішним розміщенням нових євробондів із погашенням у 2029 році на $450 млн вже 4 лютого плануються розрахунки з власниками облігацій-2026, які подали заявки на їх викуп.

МХП нагадала, що тендерна пропозиція щодо викупу остаточно закінчується о 23:59 (за нью-йоркським часом) 12 лютого, а на 18 лютого заплановано викуп всіх єврооблігацій-2026, які ще залишаться в обігу.

Лід-менеджером викупу виступає JP Morgan.

Як повідомлялося, ціну викупу єврооблігацій-2026, які було випущено під 6,95% річних, в тендері було встановлено на рівні номіналу. Нові єврооблігації-2029 МХП розмістила під 10,5% річних.

Єврооблігації-2026 15 січня під час оголошення про викуп зросли в ціні на 0,12% – до 95,31% від номіналу, що було максимумом з кінця 2021 року, тоді як облігації із погашення у 2029 році – на 0,10%, до 86,17%. У цю п’ятницю, 30 січня, вони зросли в ціні відповідно на 0,03% – до 97,81% від номіналу та на 0,22% – до 89,38% від номіналу.

Нові євробонди-2029 МХП у п’ятницю подорожчали на 0,16% і котируються дорожче номіналу – 102,2%.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Виручка МХП за січень-вересень 2025 року збільшилася на 16% – до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн.