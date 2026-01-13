"Доньки" МХП поручилися за можливий новий випуск його облігацій на суму до $1 млрд

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП, якій у квітні цього року необхідно погасити єврооблігації на $550 млн і яка заявляла о планах їх рефінансування у першому кварталі, почала підготовчий процес до можливого нового випуску облігацій.

Згідно з інформацією дочірніх компаній ПрАТ "Миронівська птахофабрика", "Зернопродукт МХП", "Агрофорт" та "Оріль-Лідер" в системі розкриття НКЦПФР, 8 січня на зборах акціонерів вони надали згоду на надання поруки MHP Lux S.A. за облігаціями, які можуть бути випущені та розміщені цією компанію на міжнародних ринках капіталу на сукупну основну суму не більше ніж $1 млрд з процентною ставкою, що не перевищує 25% річних та строком погашення не більше п’яти.

Передбачається, що довірчим управителем виступатиме лондонська філія Citibank, N.A., а лід-менеджером – J.P. Morgan SE.

Окрім того 9 січня збори ПрАТ "МХП" надали згоди на різні договори, які можуть укладатися у зв’язку із залученням фінансування та/або рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, випуск, додатковий випуск, викуп, обмін та/або зміни умов випуску боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу) MHP SE (Кіпр) або MHP Lux S.A.

Як повідомлялося, в середині грудня МХП у звіті за третій квартал заявила, що продовжує дотримуватися обережної стратегії управління боргом, щоб забезпечити своєчасне виконання своїх зобов'язань.

"На дату публікації цієї консолідованої фінансової звітності керівництво активно оцінює доступні альтернативні варіанти фінансування та планує розпочати реалізацію плану рефінансування старших облігацій зі ставкою 6,95% протягом першого кварталу 2026 року", – зазначало МХП.

Компанія додала, що має солідний досвід повного та своєчасного виконання своїх боргових зобов'язань і підтримує конструктивні відносини з власниками облігацій та іншими кредиторами.

"Керівництво зосереджено на забезпеченні їх своєчасного обслуговування в рамках загальної стратегії управління боргом Групи. Залежно від фінансової стратегії, прийнятої для погашення облігацій, термін погашення яких настає у квітні 2026 року, процентна ставка може відрізнятися від існуючих умов, що може призвести до відповідних змін у майбутніх недисконтованих грошових потоках…", – сказано також у звіті.

Згідно з ним, станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП дорівнював $1 млрд 529 млн порівняно із $1 млрд 179 млн на початок року, а скоригований прибуток EBITDA за останні 12 місяців (за вирахуванням МСФЗ 16) зріс до $586 млн з $566 млн на початок року.

Згідно зі звітом, компанія мала на кінець вересня цього року $463 млн вільних коштів порівняно із $355 млн на початок року.

Попереднє погашення великого випуску єврооблігацій МХП на $500 млн припадало на 10 травня 2024 року. Тоді компанія у вересні-грудні 2023 року оголошувала тендери із дострокового викупу своїм цінних паперів і спочатку змогла викупити їх на $150,8 млн за 85% від номіналу, а потім на $138,1 млн за 95% від номіналу.

Тоді ж МХП вдалося досягти угод з низкою МФІ про фінансування, яке може бути використано для викупу: про виділення по $100 млн заявили Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із Групи Світового банку, а ще до $250 млн - Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Виручка МХП за січень-вересень 2025 року збільшилася на 16% – до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн.

Єврооблігації МХП, випущені через MHP Lux S.A. із погашенням 3 квітня цього року, за даними Франкфуртської фондової біржі, у вівторок подорожчали на 0,22% – до 95,20% від номіналу, що близько до максимальної оцінки з кінця2021 року, тоді як облігації із погашення у 2029 році подешевшали на 0,19% – до 86,08%.

