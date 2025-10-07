NovaPay розмістив 3-й випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн
Професійні учасники ринку менш ніж за місяць викупили трирічні облігації серії "К" міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay) на загальну суму 100 млн грн.
Згідно з релізом компанії у вівторок, емітентом виступала дочірня компанія "НоваПей" – ТОВ "НоваПей Кредит", а облігації розміщувалися на фондовій біржі "Перспектива".
Термін їх обігу - до 6 серпня 2028 року з щорічною офертою, виплата відсотків здійснюється щоквартально, номінальна ставка у перший рік обігу – 18% річних.
Протягом 2023-2024 років NovaPay здійснив дев’ять випусків облігацій, а в 2025 році випустив 10-ту серію та вже оголосив про випуск 12-ї – серії "L". Обсяг кожної серї – по 100 млн грн за виключення однієї у 90 млн грн.
Цінні папери всіх серій, окрім трьох, використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay. Облігації серій "С" та "І", як і серії "К", були розміщені серед інституційних інвесторів на загальну суму 190 млн грн.
NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.
NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.
Згідно із проспектом емісії, "НоваПей Кредит" планує в цьому році збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, наступного – до 1 млрд 515,1 млн грн та отримати відповідно 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн чистого прибутку.
В минулому році чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн роком раніше за зростання виручки до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.