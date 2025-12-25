Інтерфакс-Україна
18:02 25.12.2025

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

Учасники проведеного у жовтні консенсус-прогнозу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства погіршили порівняно із квітнем свої оцінки зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на цей рік з 2,9% до 2,1%, а на наступний – з 3,9% до 2,4% з варіативністю оцінок від 1% до 3,3%.

"Головним консенсус-меседжем і далі залишається високий рівень невизначеності. Експерти наголосили на тому, що ступінь невизначеності щодо майбутнього економічного розвитку залишається надзвичайно високим як в умовах воєнного стану, так і в період після його завершення", – зазначається у публікації відомства у четвер.

Згідно з нею, на 2027 рік прогноз зростання економіки України теж погіршений – з 4,6% до 4,1%, а на 2028 рік – з 5% до 4,2%. За такої динаміки ВВП країни за результатами 2028 року становив би 87,7% від рівня 2021 року.

Мінекономіки зазначає, що на 2025 рік консенсусні прогнозні оцінки найбільше змінилися щодо динаміки експорту та імпорту товарів та послуг: експорту – від "плюс" 3,6% станом на квітень 2025 року (річна зміна у вартісному вимірі) до "мінус" 0,2% у жовтні, імпорту – від "плюс" 3,8% до "плюс" 13,7%. Експертами було зазначено, що через брак інформації про залишки продукції переоціненими були саме фізичні обсяги експорту, найбільше аграрного. Продовження військових дій, які спричиняли руйнування виробничих об’єктів, також негативно впливало на динаміку експорту.

Більшість експертів погодилися, що недооцінили імпорт критично важливої продукції військово-оборонного призначення, машинобудування, фармацевтичного сегменту, проміжної продукції для виробництва, а також споживчий імпорт. Останній – передусім через суттєве зростання поштових замовлень (зокрема, приватних), які є більш дешевою альтернативою купівлі товару в торговельній мережі України.

Консенсус-прогноз споживчої інфляції на 2026 рік погіршено з 8,3% до 9% (з варіацією значень від 6% до 10%), тоді як оцінку девальвації гривні покращено з 46,3 грн/$1 на кінець наступного року до 44,5 грн/$1 (середньорічний курс – з 45,3 грн/$1 до 44,14 грн/$1).

Згідно з публікацією, оцінку дефіциту зведеного бюджету на наступний рік погіршено з 15,7% ВВП до 19,1% ВВП, рахунку поточних операцій – з "мінус" $15,8 млрд до "мінус" $35 млрд рівня, тоді як прогноз безробіття покращено з 12,9% до 12,3% (з варіацією значень від 8% до 13,4%).

"Більшість експертів очікують, що у 2027-2028 роках економічне зростання триватиме, хоча й більш помірними темпами, ніж прогнозувалося раніше. Основними умовами відновлення є стабільне енергопостачання (або незначний тимчасовий дефіцит, що легко компенсуватиметься імпортом), зменшення логістичних обмежень, продовження програм підтримки населення та бізнесу спільно з міжнародними партнерами, а також реалізація проєктів із відбудови, розмінування та відновлення сільськогосподарських угідь", – зазначило Мінекономіки.

Воно уточнило, що експертні оцінки всіх показників на 2027-2028 роки ґрунтуються на припущенні щодо закінчення війни у 2026 році. В цьому разі експерти очікують уповільнення споживчої інфляції до 7,8% у 2027 році та 7% у 2028-му, зменшення рівня безробіття до 10,5% у 2028 році, а дефіциту зведеного бюджету – до 12,3% ВВП у 2027 році та 7,9% ВВП у 2028 році.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці жовтня цього року погіршив прогноз зростання економіки України в 2025 році до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили, а на 2026 рік – з 2,3% до 2%.

