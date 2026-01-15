Банк "Кредит Дніпро" увійшов у число семи банків, акредитованих Українським кліринговим домом

Банк "Кредит Дніпро" отримав статус банку-гаранта, акредитованого ТОВ "Український кліринговий дім" (УКД, обидва – Київ) – першої клірингової установи на товарних ринках України, повідомила пресслужба банку.

"Станом на сьогодні до переліку акредитованих банків уже увійшли сім провідних банків: Укрексімбанк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Банк "Південний", МТБ Банк, Банк "Кредит Дніпро", ВСТ Банк", – у свою чергу йдеться в інформації на сайті УКД.

Згідно з нею, процес акредитації триває ще з двома системними банками: державні Ощадбанк та Сенс Банк перебувають на фінальному етапі – у процесі підписання відповідних договорів про співробітництво з УКД.

"Ми послідовно рухаємося до розширення кола банків-партнерів, адже для учасників ринку важлива можливість вибору та доступ до надійних фінансових інструментів", – зазначила директорка УКД Олена Велика.

Згідно із повідомленням "Кредит Дніпра", акредитація дає змогу банку надавати гарантії для учасників клірингових операцій, що здійснюються через УКД. У банку зазначили, що метою партнерства є підвищення фінансової безпеки учасників ринку та посилення прозорості й ефективності розрахунків через додаткові механізми захисту для бізнесу та інвесторів. Фінустанова також декларує консультаційний супровід під час участі в біржових операціях, а також доступ до ширшого спектра фінансових інструментів завдяки співпраці з міжнародними банками-кореспондентами Commerzbank, Landesbank Baden-Wuerttemberg, The Bank of New York Mellon, Bayerische Landesbank, Banca Popolare Di Sondrio та PKO Bank Polski.

ТОВ "УКД" здійснює кліринг прав та/або зобов’язань лише за трьома категоріями контрактів та операцій: товарні деривативні контракти, що не є фінансовими інструментами та є поставними; інші поставні деривативні контракти, що не є фінансовими інструментами; товарні операції з товарами з Реєстру біржових товарів на товарних біржах, з якими УКД уклав договір про здійснення клірингу.

Відповідно до статистики УКД, в грудні до клірингу було допущено 43,58 тис. контрактів та операцій, з яких 42,06 тис. – необроблена деревина та пиломатеріали, 592 – нафта та газовий конденсат та 551 – скраплений газ.

Загальна кількість акредитованих на УКД учасників клірингу у грудні 2025 року зросла на 76 – до 5687, з яких 4825 – в категорії необроблена деревина та пиломатеріали, 236 – природний газ, 221 – електроенергія, 164 – скраплений газ, 154 – нафта та газовий конденсат, 44 – вугільна продукція та 43 – сировина та інша продукція.

Єдиним бенефіціаром УКД є голова біржового комітету та 100% бенефіціар Української енергетичної біржі Олексій Дубовський.

Банк "Кредит Дніпро" станом на 1 грудня 2025 року, згідно зі статистикою Нацбанку, займала 21-е місце за загальними активами (25,30 млрд грн) серед 59 банків в Україні. Чистий прибуток банку за 11 місяців минулого року становив 279,4 млн грн. Єдиним власником банку є Олександр Ярославський.