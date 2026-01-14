Директором із комунікацій "Кернела" і його взаємодії з урядом стала директорка із маркетингу "Нової пошти" Плахова

"Кернел", один із найбільших українських агрохолдингів, призначив своїм директором із комунікацій і взаємодії з урядом екскерівницю із маркетингу і комунікацій компанії "Нова пошта" і групи компаній NOVA Олену Плахову, яка замінила на цій посаді Катерину Співакову.

"Олена має понад 20 років досвіду у стратегічних комунікаціях, управлінні репутацією та кризовому менеджменті. За цей час вона реалізувала десятки проєктів зі створення й трансформації брендів та виведення компаній із репутаційних криз. Двічі визнана найкращою PR-директоркою України, у 2024 році увійшла до топ-10 найвпливовіших PR-лідерів Європи, є володаркою Grand Prix Effie Ukraine та Best of the Best Effie Awards Europe", - йдеться в релізі агрохолдингу.

"Кернел" уточнив, що протягом останніх шести років Плахова відповідала за репутацію та маркетинг компанії "Нова пошта" і групи компаній NOVA.

"Олена приєдналася до нас у період, коли стратегічні та послідовні комунікації є критично важливими для реалізації бізнес-цілей компанії. Її завдання – посилити цілісність і впізнаваність голосу Kernel та чітко артикулювати роль компанії як в Україні, так і на міжнародному рівні", — зазначив генеральний директор агрохолдингу Євген Осипов.

Плахова працюватиме над системною, довгостроковою моделлю управління комунікаціями та репутацією, що напряму підтримує бізнес-стратегію компанії, інвестиційну привабливість та міжнародну присутність, пояснили в агрохолдингу. Серед її ключових пріоритетів буде формування єдиної архітектури повідомлень, посилення ролі "Кернелу" в українському та міжнародному публічному дискурсі та вибудовування передбачуваної, прозорої взаємодії з ключовими стейкхолдерами.

"Кернел" також зазначив, що Катерина Співакова ухвалила рішення продовжити свій професійний шлях за межами компанії, зосередившись на міжнародних, міжсекторальних та експертних проєктах у сфері економічної дипломатії, розвитку бізнес-спільнот і формування довіри до України на глобальному рівні.

Агрохолдинг подякував Співаковій за її внесок, професіоналізм і лідерство.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. %). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається також вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" у 2025 фінансовому році (ФР, липень 2024р – червень 2025 року) поставив на світовий ринок 8 млн тонн агропродукції. Агрохолдинг отримав $238 млн чистого прибутку, що на 42% більше ніж у 2024ФР. Консолідована виручка "Кернел" у 2025ФР сягнула $4,115 млрд, що на 15% більше порівняно з попереднім фінроком.

Боргові зобов’язання компанії на кінець вересня становили $726 млн, зокрема банківські кредитні лінії – $104,5 млн порівняно із $146,7 млн на початок року.