Війна не пробачає управлінських експериментів у силових інституціях — член комітету Ради з питань нацбезпеки

Війна не пробачає управлінських експериментів і політичної турбулентності у силових інституціях, впевнена член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Перепризначення в Міністерстві оборони, службі зовнішньої розвідки та СБУ під час повномасштабної війни — це не "кадрові новини". Це рішення з прямими наслідками для фронту й тилу… Війна не пробачає управлінських експериментів і політичної турбулентності в силових інституціях", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

На думку народної депутатки, кадрові оновлення можливі й інколи потрібні, але головне питання — як зробити зміни так, щоб вони не зламали функціональність інституцій.

За словами Фріз, кадрові ротації у силових структурах несуть у собі такі ризики, як просідання керованості, збій координації між органами, деморалізація всередині країни та підігравання ворогу.

"Заміна керівництва — це завжди перехідний період: перерозподіл повноважень, перезапуск команд. У мирний час — це дискомфорт. У війну — це може коштувати життів", - зазначила народна депутатка.

Вона підкреслила, що ефективність Міністерства оборони (ресурси та політика оборони), служби зовнішньої розвідки (інформація і прогнозування) та СБУ (контррозвідка, внутрішня безпека, захист від диверсій і агентури) у щоденній синхронізації.

"Коли одночасно "смикають" кілька ключових вузлів, ризик системних збоїв кратно зростає", — підкреслила Фріз.

На її переконання, масові кадрові рухи без зрозумілої логіки виглядають як внутрішня нестабільність, "б’є по довірі всередині країни й відкриває ворогу можливості для активізації агентури та інформаційних операцій".

На думку народної депутатки, зараз пріоритетом держави повинні бути безперервність управління, спадкоємність команд (зміни не повинні ламати робочі ланцюги, які дають результат), процедурна легітимність (у силовому блоці це критично: обхід правил сьогодні, завтра стає нормою), оцінка за результатом (що саме не працює і який результат має дати заміна).

"Висновок простий: перезавантаження можливі — але так, щоб не зупинити машину під час руху. Українська безпека тримається на інституціях, які мають працювати 24/7 — незалежно від прізвищ", - підсумувала Фріз.