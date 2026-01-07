Інтерфакс-Україна
Події
19:20 07.01.2026

Війна не пробачає управлінських експериментів у силових інституціях — член комітету Ради з питань нацбезпеки

2 хв читати
Війна не пробачає управлінських експериментів у силових інституціях — член комітету Ради з питань нацбезпеки

Війна не пробачає управлінських експериментів і політичної турбулентності у силових інституціях, впевнена член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Перепризначення в Міністерстві оборони, службі зовнішньої розвідки та СБУ під час повномасштабної війни — це не "кадрові новини". Це рішення з прямими наслідками для фронту й тилу… Війна не пробачає управлінських експериментів і політичної турбулентності в силових інституціях", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

На думку народної депутатки, кадрові оновлення можливі й інколи потрібні, але головне питання — як зробити зміни так, щоб вони не зламали функціональність інституцій.

За словами Фріз, кадрові ротації у силових структурах несуть у собі такі ризики, як просідання керованості, збій координації між органами, деморалізація всередині країни та підігравання ворогу.

"Заміна керівництва — це завжди перехідний період: перерозподіл повноважень, перезапуск команд. У мирний час — це дискомфорт. У війну — це може коштувати життів", - зазначила народна депутатка.

Вона підкреслила, що ефективність Міністерства оборони (ресурси та політика оборони), служби зовнішньої розвідки (інформація і прогнозування) та СБУ (контррозвідка, внутрішня безпека, захист від диверсій і агентури) у щоденній синхронізації.

"Коли одночасно "смикають" кілька ключових вузлів, ризик системних збоїв кратно зростає", — підкреслила Фріз.

На її переконання, масові кадрові рухи без зрозумілої логіки виглядають як внутрішня нестабільність, "б’є по довірі всередині країни й відкриває ворогу можливості для активізації агентури та інформаційних операцій".

На думку народної депутатки, зараз пріоритетом держави повинні бути безперервність управління, спадкоємність команд (зміни не повинні ламати робочі ланцюги, які дають результат), процедурна легітимність (у силовому блоці це критично: обхід правил сьогодні, завтра стає нормою), оцінка за результатом (що саме не працює і який результат має дати заміна).

"Висновок простий: перезавантаження можливі — але так, щоб не зупинити машину під час руху. Українська безпека тримається на інституціях, які мають працювати 24/7 — незалежно від прізвищ", - підсумувала Фріз.

Теги: #коментар #рада #кадри #нацбезпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 07.01.2026
Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети оборонного відомства

Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети оборонного відомства

19:32 06.01.2026
Семенюк приступив до керівництва НКЦПФР

Семенюк приступив до керівництва НКЦПФР

18:17 06.01.2026
Кабмін вніс подання президенту про призначення голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА - Свириденко

Кабмін вніс подання президенту про призначення голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА - Свириденко

16:19 06.01.2026
Кадрові ротації мають дати імпульс позитивним змінам у сфері безпеки та оборони - Чернєв

Кадрові ротації мають дати імпульс позитивним змінам у сфері безпеки та оборони - Чернєв

14:58 06.01.2026
Кадрові ротації Рада розгляне на наступному пленарному тижні - Железняк

Кадрові ротації Рада розгляне на наступному пленарному тижні - Железняк

20:14 03.01.2026
Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

19:32 03.01.2026
Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

19:15 03.01.2026
Арахамія: Одночасні вибори й референдум можуть забезпечити легітимність плебісциту

Арахамія: Одночасні вибори й референдум можуть забезпечити легітимність плебісциту

17:46 03.01.2026
Джерела реалізації економічного плану для України домовились детально опрацювати протягом найближчих тижнів – Свириденко

Джерела реалізації економічного плану для України домовились детально опрацювати протягом найближчих тижнів – Свириденко

17:25 03.01.2026
Буданов і керівництво Ради беруть участь у консультаціях щодо військово-політичного блоку - Умєров

Буданов і керівництво Ради беруть участь у консультаціях щодо військово-політичного блоку - Умєров

ВАЖЛИВЕ

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

ОСТАННЄ

Білий дім: Щодо Гренландії, першим варіантом Трампа "завжди є дипломатія"

У Фінляндії заарештовано суховантаж Fitburg за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю

Через ворожий удар по Запоріжжю пошкоджено торговельний об'єкт – ОВА

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Стало відомо про другого загиблого через масований удар по Одесі – ОВА

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

Помер журналіст Денис Безлюдько

Кабмін ухвалив проєкт нового Трудового кодексу - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА