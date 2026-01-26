Климпуш-Цинцадзе після засідання міжпарламентської ради Україна - НАТО: багато країн визнають, що питання вступу до Організації виключно компетенція Альянсу та Києва

Засідання міжпарламентської ради Україна-НАТО показало підтримку багатьох країн позиції, що питання вступу до НАТО не може вирішуватися поза межами Альянсу та Києва, заявила голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"На жаль, ця зустріч черговий раз підтвердила, що на сьогодні немає консенсусу в країнах Альянсу щодо вступу України до НАТО найближчим часом. Разом з тим ми маємо підтримку багатьох країн щодо того, що це питання не може бути предметом обговорення чи рішення будь-якої країни поза рамками членів Альянсу та самої України. І ухвалене рішення на Вашингтонському саміті щодо незворотності українського членства в Альянсі залишається чинним", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" після щорічного засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО в понеділок в Брюсселі.

Вона зазначила, що з огляду на це, адаптована річна національна програма, яку виконує Україна, є важливим компонентом подальшого просування до членства в Альянсі.

"Тому ми не маємо забувати про цю роботу і не маємо відсувати її на другий план", - підкреслила народна депутатка.

За словами Климпуш-Цинцадзе, більшість партнерів дуже чітко усвідомлює, що зараз необхідна додаткова військова підтримка України.

"Європейські країни, члени Альянсу, можуть лише частково задовольнити наші потреби, а тому багато йшлося про подальше фінансування європейськими державами закупівель зброї для України в Сполучених Штатах Америки через відповідну програму PURL. НАТО також за останній час почав відігравати набагато серйознішу роль у координації закупівель зброї для України — як нелетального обладнання, так і летальної зброї. І це важливий розвиток ролі Альянсу, яка для нас є цінною і потрібною", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Голова комітету розповіла, що під час засідання обговорювалися питання політичної підтримки, подальше спільне бачення того, як партнери України можуть посилити свої зобов'язання в рамках Коаліції охочих на майбутнє, але йшлося і про конкретні параметри нагальної військової підтримки, а також про рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні, які багато в чому перегукуються із завданнями євроінтеграції.

"Мали можливість почути і виступ, і задати питання Генеральному секретарю Альянсу Марку Рютте. Українська делегація, наполягала на найнеобхідніших речах, які є критичними для України на сьогодні: це засоби протиповітряної оборони, снаряди для артилерії, інвестиції в український військово-промисловий комплекс, а також допомога для відновлення та посилення енергетичної системи України", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Народна депутатка акцентувала, що на засіданні і від неї, і від багатьох європейських колег — звучало питання, чи готовий Альянс до завдання стратегічної поразки Російської Федерації.

"І тут думки розділяються. Бо дехто вважає, що Росія вже зазнала стратегічної поразки, оскільки вона жодним чином не змогла досягнути своїх цілей в Україні і застрягла зі своїх планованих кількох тижнів чи днів повномасштабного вторгнення на довгі вже чотири роки, не змогла військовими методами зламати Україну і суттєво просунутися в загарбанні українських земель. Інші вважають, що насправді складно говорити про такі цілі щодо ядерної держави. А ще інші погоджуються, що це цілком реалістична і необхідна ціль, яку варто для себе сформулювати, досягати, визначивши її чіткі параметри. Тому вважаю, що в цьому напрямку нам є ще багато над чим працювати і є можливості досягти спільнодії", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, попри те, що країни багато працюють над своїми потенційними внесками до майбутньої Коаліції охочих для гарантування безпеки України і стримування Росії від чергової агресії, дедалі більше є усвідомлення, що переговорний процес, який зараз відбувається, навряд чи дасть реальний результат з огляду на позицію Росії.

"Вона всіма своїми діями чітко показує, що жодним чином не готова до завершення війни, а тим більше — до будь-яких поступок чи реальних компромісів. Для нас важливе це усвідомлення, оскільки багато хто хотів би, в надії на те, що війна ось-ось закінчиться, не збільшувати свої промислові та військові потужності, не вкладати додаткових коштів у безпеку, а відкласти це на пізніші етапи — навіть з огляду на свої зобов’язання в рамках НАТО щодо збільшення військових витрат до 5% до 2035 року", - відзначила народна депутатка.

На думку Климпуш-Цинцадзе, "реальне занурення наших партнерів — через оприлюднення членами української делегації конкретних фактів того, що відбувається, через усвідомлення воєнної реальності в Україні, через брифінги як військових, так і політичних представників Альянсу та послів країн-членів НАТО, — дають додаткове, глибше розуміння тих дій, які парламентарі, можуть і мають далі просувати у своїх країнах-членах Альянсу задля спільної європейської та євроатлантичної безпеки, частиною якої — і з цим усі погоджуються — вже є Україна".