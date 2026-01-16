Трамп оголосив про формування "Ради миру" та перехід до наступної фази мирного плану для Гази

Президент США Дональд Трамп оголосив про формування "Ради миру", яка контролюватиме післявоєнне управління сектором Гази, а також про офіційний перехід до наступної фази мирного плану з 20 пунктів для регіону.

"Для мене велика честь оголосити, що Рада Миру сформована. Члени Ради будуть оголошені найближчим часом, але я можу з упевненістю сказати, що це найбільша і найпрестижніша Рада, яка коли-небудь збиралася в будь-який час і в будь-якому місці", – зазначив Трамп у дописі на платформі Truth Social.

За словами Трампа, "Рада миру" під його керівництвом підтримуватиме новопризначений палестинський технократичний уряд: "Як голова Ради миру, я підтримую новопризначений палестинський технократичний уряд, Національний комітет адміністрації Гази, за підтримки Верховного представника Ради, для управління Газою під час її переходу".

Також він повідомив, що за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару буде забезпечено комплексну угоду про демілітаризацію з ХАМАСом, яка включатиме "здачу всієї зброї та демонтаж кожного тунелю". Трамп наголосив, що ХАМАС повинен негайно виконати свої зобов’язання, включаючи "повернення останнього тіла Ізраїлю" та повну демілітаризацію.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив, що США офіційно вступили в наступну фазу мирного плану з 20 пунктів у Газі. Президент додав, що після припинення вогню його команда забезпечила "рекордно високі рівні гуманітарної допомоги до Гази, досягаючи цивільних осіб з історичною швидкістю та масштабом", а навіть Організація Об’єднаних Націй визнала ці результати "безпрецедентними".

