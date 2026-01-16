Інтерфакс-Україна
Події
03:04 16.01.2026

Трамп оголосив про формування "Ради миру" та перехід до наступної фази мирного плану для Гази

2 хв читати

Президент США Дональд Трамп оголосив про формування "Ради миру", яка контролюватиме післявоєнне управління сектором Гази, а також про офіційний перехід до наступної фази мирного плану з 20 пунктів для регіону.

"Для мене велика честь оголосити, що Рада Миру сформована. Члени Ради будуть оголошені найближчим часом, але я можу з упевненістю сказати, що це найбільша і найпрестижніша Рада, яка коли-небудь збиралася в будь-який час і в будь-якому місці", – зазначив Трамп у дописі на платформі Truth Social.

За словами Трампа, "Рада миру" під його керівництвом підтримуватиме новопризначений палестинський технократичний уряд: "Як голова Ради миру, я підтримую новопризначений палестинський технократичний уряд, Національний комітет адміністрації Гази, за підтримки Верховного представника Ради, для управління Газою під час її переходу".

Також він повідомив, що за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару буде забезпечено комплексну угоду про демілітаризацію з ХАМАСом, яка включатиме "здачу всієї зброї та демонтаж кожного тунелю". Трамп наголосив, що ХАМАС повинен негайно виконати свої зобов’язання, включаючи "повернення останнього тіла Ізраїлю" та повну демілітаризацію.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив, що США офіційно вступили в наступну фазу мирного плану з 20 пунктів у Газі. Президент додав, що після припинення вогню його команда забезпечила "рекордно високі рівні гуманітарної допомоги до Гази, досягаючи цивільних осіб з історичною швидкістю та масштабом", а навіть Організація Об’єднаних Націй визнала ці результати "безпрецедентними".

Джерела: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115901692370933354

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115902017280271792

Теги: #миру #рада #газа #сша #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:15 16.01.2026
Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

00:08 16.01.2026
США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

18:35 15.01.2026
США офіційно підтвердили захват танкеру Veronica

США офіційно підтвердили захват танкеру Veronica

17:54 15.01.2026
Рада ратифікувала договір з ЄК та державами-членами ЄС про спільні закупівлі заходів медичного захисту

Рада ратифікувала договір з ЄК та державами-членами ЄС про спільні закупівлі заходів медичного захисту

17:49 15.01.2026
США затримали вже шостий танкер, пов'язаний з Венесуелою

США затримали вже шостий танкер, пов'язаний з Венесуелою

12:14 15.01.2026
Рада з другої спроби викликала Калмикову для доповіді з питання бронювань у НВМК

Рада з другої спроби викликала Калмикову для доповіді з питання бронювань у НВМК

11:40 15.01.2026
Рада не змогла викликати міністра ветеранів Калмикову і директора НВМК Пронюткіна

Рада не змогла викликати міністра ветеранів Калмикову і директора НВМК Пронюткіна

03:50 15.01.2026
Трамп заявив, що мирну угоду гальмує Зеленський, а не Путін - ЗМІ

Трамп заявив, що мирну угоду гальмує Зеленський, а не Путін - ЗМІ

01:03 15.01.2026
Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися - Трамп

Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися - Трамп

23:13 14.01.2026
Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

ВАЖЛИВЕ

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

ОСТАННЄ

Ворог окупував Красногірське та просунувся у кількох населених пунктах Запорізької та Донецької областей - DeepState

Кабмін ухвалив постанову про запуск цифрового дашборда для держслужбовців і громадян

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

Суд Німеччини продовжив тримання під вартою підозрюваного у справі підриву "Північних потоків" Сергія Кузнєцова - ЗМІ

Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

Суд встановив заставу 33 млн грн нардепу Дубінському - ЗМІ

У Херсоні внаслідок дронової атаки помер поранений 54-річний чоловік - ОВА

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Освітній омбудсмен: відпрацювати заняття можна за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні

По всій країні розгорнуті понад 10 тис. "Пунктів незламності", є резерв ще в 3,3 тис. пунктів - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА