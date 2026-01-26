Інтерфакс-Україна
Події
19:50 26.01.2026

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

2 хв читати
Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні
Фото: Фото надане Посольством Франції

Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр висловив сподівання на продовження дискусій, що відбулися цими вихідними в ОАЕ між Україною, РФ та за посередництва США. Втім, наголошує він, Європа має бути залучена до переговорів.

"В Абу-Дабі відбулися дискусії, і я дуже сподіваюся, що нові переговори відбудуться досить скоро. Важливо, однак, щоб за столом переговорів були також європейці", - сказав Весьєр в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що європейці "готові й здатні зробити величезний внесок для України, особливо в рамках будь-якого мирного процесу, припинення вогню чи остаточної мирної угоди".

"Ми активно готуємо суттєві пакети в кількох ключових напрямах: гарантії безпеки, можливе розгортання багатонаціональних сил, масштабний план економічної відбудови. Усе це опрацьовується дуже інтенсивно саме зараз. Але, звісно, щоб ці внески були повноцінно значущими та ефективними, ми мусимо бути присутніми за столом переговорів", - зазначив посол.

Коментуючи те, що ці переговори відбуваються на тлі інтенсивних і жорстких повітряних атак з боку РФ, дипломат сказав, що "це величезний виклик". Він засудив російські обстріли.

"Ці атаки особливо шокують, бо вони прямо чи опосередковано спрямовані проти цивільного населення — часто через удари по енергетичній інфраструктурі, що залишає цілі громади без тепла, електрики чи базових послуг посеред зими. Ми дуже це засуджуємо", - заявив Весьєр.

Водночас, додав посол, активний політичний і дипломатичний процес триває, і сам факт його просування вперед уже є позитивним. "Ми повністю підтримуємо готовність України вести ці переговори та працювати над пошуком рішення", - сказав він.


Повний текст інтерв'ю з послом Французької Республіки в Україні буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"

Теги: #переговори #мир #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 26.01.2026
З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

19:32 26.01.2026
Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

13:28 26.01.2026
Голова комітету Ради Мережко сумнівається у результативності переговорів з РФ

Голова комітету Ради Мережко сумнівається у результативності переговорів з РФ

10:27 25.01.2026
РФ пропонує Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької АЕС - ЗМІ

РФ пропонує Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької АЕС - ЗМІ

22:33 24.01.2026
Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

21:40 24.01.2026
Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

19:42 24.01.2026
Переговори в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого – ЗМІ

Переговори в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого – ЗМІ

18:08 24.01.2026
РФ веде фіктивні переговори і не готова укладати мирну угоду – Яценюк про зустріч в ОАЕ

РФ веде фіктивні переговори і не готова укладати мирну угоду – Яценюк про зустріч в ОАЕ

15:52 24.01.2026
Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

13:16 24.01.2026
ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

ВАЖЛИВЕ

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

Наступна тристороння зустріч відбудеться у неділю, 1 лютого - Зеленський

Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

Рютте: немає зв’язку між рамковою угодою щодо Гренландії та гарантіями безпеки для України

ОСТАННЄ

Рух для всіх видів транспорту в Одеській області на дорозі М-13 на Кишинів тимчасово обмежено

Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову – мер

Апеляційна палата ВАКС скасувала частину покладених на Тимошенко обов’язків

Наступна тристороння зустріч відбудеться у неділю, 1 лютого - Зеленський

Рух поїздів "червоної" лінії метро в Києві відновлено у звичайному режимі – КМДА

Через непогоду школи Одещини переходять на дистанційну освіту – ОВА

Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Нібулон" впроваджує систему рекрутингу, онбордингу, навчання та оцінки персоналу від IT-Enterprise

Резонансний продаж "Енергоатомом" 2100 МВт е/е перед підвищенням прайскепів розгляне ТСК з корупції в енергетиці – Железняк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА