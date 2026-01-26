Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

Фото: Фото надане Посольством Франції

Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр висловив сподівання на продовження дискусій, що відбулися цими вихідними в ОАЕ між Україною, РФ та за посередництва США. Втім, наголошує він, Європа має бути залучена до переговорів.

"В Абу-Дабі відбулися дискусії, і я дуже сподіваюся, що нові переговори відбудуться досить скоро. Важливо, однак, щоб за столом переговорів були також європейці", - сказав Весьєр в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що європейці "готові й здатні зробити величезний внесок для України, особливо в рамках будь-якого мирного процесу, припинення вогню чи остаточної мирної угоди".

"Ми активно готуємо суттєві пакети в кількох ключових напрямах: гарантії безпеки, можливе розгортання багатонаціональних сил, масштабний план економічної відбудови. Усе це опрацьовується дуже інтенсивно саме зараз. Але, звісно, щоб ці внески були повноцінно значущими та ефективними, ми мусимо бути присутніми за столом переговорів", - зазначив посол.

Коментуючи те, що ці переговори відбуваються на тлі інтенсивних і жорстких повітряних атак з боку РФ, дипломат сказав, що "це величезний виклик". Він засудив російські обстріли.

"Ці атаки особливо шокують, бо вони прямо чи опосередковано спрямовані проти цивільного населення — часто через удари по енергетичній інфраструктурі, що залишає цілі громади без тепла, електрики чи базових послуг посеред зими. Ми дуже це засуджуємо", - заявив Весьєр.

Водночас, додав посол, активний політичний і дипломатичний процес триває, і сам факт його просування вперед уже є позитивним. "Ми повністю підтримуємо готовність України вести ці переговори та працювати над пошуком рішення", - сказав він.



Повний текст інтерв'ю з послом Французької Республіки в Україні буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"