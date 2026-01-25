Інтерфакс-Україна
Події
10:27 25.01.2026

РФ пропонує Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької АЕС - ЗМІ

1 хв читати
РФ пропонує Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької АЕС - ЗМІ

Росія запропонувала Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, повідомляє Politico з посиланням на слова американських чиновників за підсумками дводенних переговорів у Абу-Дабі.

"Американські чиновники повідомили, що значна частина переговорів цього тижня була зосереджена на економіці, а також на питанні контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яка перебуває під окупацією російських військ. Угоди досягнуто не було, але пропозиція - підтримувана Москвою - полягає в тому, щоб Україна і Росія спільно користувалися електроенергією, яку виробляє ця станція, найбільша в Європі", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #переговори #абу_дабі #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:33 24.01.2026
Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

21:40 24.01.2026
Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

19:42 24.01.2026
Переговори в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого – ЗМІ

Переговори в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого – ЗМІ

18:08 24.01.2026
РФ веде фіктивні переговори і не готова укладати мирну угоду – Яценюк про зустріч в ОАЕ

РФ веде фіктивні переговори і не готова укладати мирну угоду – Яценюк про зустріч в ОАЕ

15:52 24.01.2026
Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

00:11 24.01.2026
У Білому домі назвали "продуктивним" перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

У Білому домі назвали "продуктивним" перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

22:02 23.01.2026
Умєров про тристоронні переговори між Україною, США та РФ: Завтра будуть ще зустрічі

Умєров про тристоронні переговори між Україною, США та РФ: Завтра будуть ще зустрічі

20:07 23.01.2026
СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

19:22 23.01.2026
Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

18:20 23.01.2026
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

ОСТАННЄ

МВС: 1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці

Хаменеї сховався в підземному бункері у зв'язку з можливим нападом США на Іран - ЗМІ

Вночі окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, загинув літній чоловік

Генштаб зафіксував 127 бойових зіткнень упродовж доби

Голова Держетнополітики: Війна дедалі частіше приводить людей до Церкви, ніж у "тихі" часи

На Херсонщині через ворожі удари пошкоджено понад 30 будинків, поранено 4 людей - ОВА

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса

В Києві без опалення залишаються понад 1,6 тис. багатоповерхівок після ворожих обстрілів - мер

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА