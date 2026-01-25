РФ пропонує Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької АЕС - ЗМІ

Росія запропонувала Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, повідомляє Politico з посиланням на слова американських чиновників за підсумками дводенних переговорів у Абу-Дабі.

"Американські чиновники повідомили, що значна частина переговорів цього тижня була зосереджена на економіці, а також на питанні контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яка перебуває під окупацією російських військ. Угоди досягнуто не було, але пропозиція - підтримувана Москвою - полягає в тому, щоб Україна і Росія спільно користувалися електроенергією, яку виробляє ця станція, найбільша в Європі", - йдеться в повідомленні.