Інтерфакс-Україна
Події
18:08 24.01.2026

РФ веде фіктивні переговори і не готова укладати мирну угоду – Яценюк про зустріч в ОАЕ

2 хв читати
РФ веде фіктивні переговори і не готова укладати мирну угоду – Яценюк про зустріч в ОАЕ

Керівництво держави-агресора не готове укладати реальну мирну угоду з Україною і веде фіктивні переговори, щоб затягувати час, переконаний експрем’єр України (2014-16), голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, коментуючи тристоронню зустріч представників України, США та РФ в Абу-Дабі, які відбулися у п’ятницю та суботу.

"Росія веде фіктивні переговори. Росіяни не діють в дусі доброї волі. Ідея воєнного злочинця Путіна полягає в тому, щоб затягувати час, переграти і перевершити нас", – сказав Яценюк в ефірі канадського каналу CBC.

Він вважає, що Путін розраховує на можливість продовжувати нескінченні переговори. "Путін хоче, щоб Україна капітулювала. І він, разом із Китаєм, прагне капітуляції всього західного світу. Навряд чи можна уявити, що Путін погодиться, наприклад, на розгортання військ НАТО або військ країн-членів Альянсу на суверенній території України… І навряд чи можна уявити, що Путін насправді вірить, що Україна може бути суверенною державою і членом ЄС", – вважає голова КБФ.

Яценюк наголосив на необхідності максимального тиску на РФ і підкреслив необхідність єдності вільного світу перед викликами.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ розпочали тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об’єднаних Арабських Еміратів) у п’ятницю в першій половині дня, вони завершилися в суботу.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української делегації після завершення перемовин повідомив, що учасники обговорювали можливі параметри закінчення війни та безпековий моніторинг з боку США. "Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними… Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки", - повідомив він, додавши, що під час зустрічі американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

Президент повідомив, що наступні перемовини за певних умов можуть відбутися вже наступного тижня.

З українського боку в переговорах брали участь секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. З американського боку були Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та армії.

Теги: #переговори #абу_дабі #яценюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 24.01.2026
Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

00:11 24.01.2026
У Білому домі назвали "продуктивним" перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

У Білому домі назвали "продуктивним" перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

22:02 23.01.2026
Умєров про тристоронні переговори між Україною, США та РФ: Завтра будуть ще зустрічі

Умєров про тристоронні переговори між Україною, США та РФ: Завтра будуть ще зустрічі

20:07 23.01.2026
СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

19:22 23.01.2026
Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

18:20 23.01.2026
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

16:33 23.01.2026
Донеччина в обмін на $800 млрд та гарантії безпеки від США та Європи – ЗМІ

Донеччина в обмін на $800 млрд та гарантії безпеки від США та Європи – ЗМІ

14:39 23.01.2026
Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

13:28 23.01.2026
Розпочалися тристоронні переговори в Абу-Дабі - джерело

Розпочалися тристоронні переговори в Абу-Дабі - джерело

13:13 23.01.2026
Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

ВАЖЛИВЕ

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

ОСТАННЄ

В Деснянському районі Києва повернули світло для 88 тисяч осель – ДТЕК

В Києві 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після російської атаки – Кличко

Чотири екіпажі швидкого реагування УЧХ допомагали постраждалим від російської атаки БпЛА у Харкові

В лівобережній частині Києва відновлено водопостачання – Київводоканал

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

На лінії фронту відбулося 61 боєзіткнення, майже половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

Орбан чинить злочин проти Угорщини та закарпатських угорців, блокуючи вступ України до ЄС – Сибіга

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Окупанти вдарили по фабриці Roshen вночі двічі в одне й те саме місце – Порошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА