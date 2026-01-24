РФ веде фіктивні переговори і не готова укладати мирну угоду – Яценюк про зустріч в ОАЕ

Керівництво держави-агресора не готове укладати реальну мирну угоду з Україною і веде фіктивні переговори, щоб затягувати час, переконаний експрем’єр України (2014-16), голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, коментуючи тристоронню зустріч представників України, США та РФ в Абу-Дабі, які відбулися у п’ятницю та суботу.

"Росія веде фіктивні переговори. Росіяни не діють в дусі доброї волі. Ідея воєнного злочинця Путіна полягає в тому, щоб затягувати час, переграти і перевершити нас", – сказав Яценюк в ефірі канадського каналу CBC.

Він вважає, що Путін розраховує на можливість продовжувати нескінченні переговори. "Путін хоче, щоб Україна капітулювала. І він, разом із Китаєм, прагне капітуляції всього західного світу. Навряд чи можна уявити, що Путін погодиться, наприклад, на розгортання військ НАТО або військ країн-членів Альянсу на суверенній території України… І навряд чи можна уявити, що Путін насправді вірить, що Україна може бути суверенною державою і членом ЄС", – вважає голова КБФ.

Яценюк наголосив на необхідності максимального тиску на РФ і підкреслив необхідність єдності вільного світу перед викликами.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ розпочали тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об’єднаних Арабських Еміратів) у п’ятницю в першій половині дня, вони завершилися в суботу.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української делегації після завершення перемовин повідомив, що учасники обговорювали можливі параметри закінчення війни та безпековий моніторинг з боку США. "Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними… Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки", - повідомив він, додавши, що під час зустрічі американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

Президент повідомив, що наступні перемовини за певних умов можуть відбутися вже наступного тижня.

З українського боку в переговорах брали участь секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. З американського боку були Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та армії.