У Білому домі назвали "продуктивним" перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

Перший день тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі виявився продуктивним, повідомляє у п'ятницю ввечері Sky News з посиланням на неназваного представника Білого дому.

"Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між США, Україною та Росією була продуктивною", - сказав він.

Телеканал із посиланням на свого співрозмовника зазначає, що переговори, як і планувалося, триватимуть в суботу.

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russia-joining-direct-peace-talks-with-ukraine-and-us-for-first-time-today-but-bombing-continues-12541713