Україні потрібне енергетичне припиненя вогню. Ми наближаємося до гуманітарної катастрофи – гендиректор ДТЕК у Давосі

Київ. 24 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Генеральний директор енергохолдингу "ДТЕК" Максим Тимченко заявив про необхідність енергетичного припинення вогню, аби уникнути гуманітарної катастрофи, викликаної російськими обстрілами, передає агентство Reuters.

"Нам потрібне енергетичне припинення вогню. Припинення вогню щодо енергетичних активів. Як можна говорити про мир і (продовжувати) атакувати людей, знаючи, що люди мерзнуть? Як це може відбуватися паралельно? Ми близькі до гуманітарної катастрофи", - сказав Тимченко.

Він додав, що Україна два тижні переживає температуру від мінус 15 до мінус 20 градусів за Цельсієм, а Росія завдає ударів по газотранспортних, сховищних та виробничих об'єктах.

Росія стверджує, що вона націлена на військову та енергетичну інфраструктуру, яка використовується в інтересах Збройних сил України.

За словами гендиректора "ДТЕК", люди отримують електроенергію на 3-4 години, а потім перерва на 10-15 годин, а також вже тижнями без опалення перебувають багатоквартирні будинки.

Тимченко наголосив, що Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема зі Сполучених Штатів, оскільки атаки змусили газові, вугільні та гідроелектростанції працювати на меншу потужність.

Крім того, ДТЕК втратив 60-70% своїх генеруючих потужностей і зазнав збитків на сотні мільйонів доларів, додав він.

Тимченко зазначив, що відновлення енергетичного сектору коштуватиме $65-70 млрд США, посилаючись на оцінки Світового банку, і в багатьох випадках вимагатиме абсолютно нових активів.

"Ми говоримо радше про побудову нової енергетичної системи в Україні, ніж просто про реконструкцію", - сказав він.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-needs-energy-ceasefire-catastrophe-looming-top-power-executive-says-2026-01-23/