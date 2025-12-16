Інтерфакс-Україна
Події
07:54 16.12.2025

Припинення вогню між Україною та РФ до Різдва малоймовірне — прем’єр Польщі

1 хв читати
Припинення вогню між Україною та РФ до Різдва малоймовірне — прем’єр Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає малоймовірним припинення вогню між Україною та Росією до Різдва, оскільки, за його словами, російська сторона наразі не зацікавлена в серйозних мирних переговорах або припиненні бойових дій.

"Росіяни наразі, здається, не зацікавлені в серйозних мирних переговорах або припиненні вогню. Потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що Захід справді не дозволить себе розділити. Тоді переговори можуть набути конкретного характеру. Але до Різдва це виглядає дуже малоймовірним", — сказав Туск у літаку в ніч на вівторок дорогою з Берліна до Гельсінкі, де у вівторок відбудеться саміт Східного флангу ЄС.

Як повідомлялось, раніше президент України Володимир Зеленський в коментарі для журналістів заявляв, що Україна та США підтримують ідею оголошення перемирʼя на Різдво, з якою у понеділок виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, тепер це питання залежить від політичної волі Росії.

 

Теги: #польща #перемиря #думка

