22:13 01.01.2026

У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

23-річного громадянина України Іллю С. затримала служба охорони варшавського аеропорту Окєнце, а прокуратура обрала для нього запобіжний захід – тимчасовий арешт терміном на один місяць, повідомляє Rzeczpospolita у четвер.

Затримання сталося 26 грудня. Чоловік привернув увагу охорони аеропорту тим, що на відміну від звичайних пасажирів проводив дуже багато часу в кафе аеропорту (в день затримання – близько 6 годин). Під час перевірки особи у нього виявили пристрій для глушіння радіохвиль, здатний функціонувати в частотних діапазонах, зарезервованих для авіаційного зв'язку і навігації. Розслідування розпочала Окружна прокуратура району Варшава-Охота.

"Провадження пов'язане з інцидентом, розкритим 26 грудня 2015 року, який стосувався спроби використання громадянином України Іллею С. радіообладнання, що працює в діапазонах частот, визначених відповідно до статті 111, пункту 3 Закону про телекомунікації, для авіаційного зв'язку, радіолокації та радіонавігації в аеропорту Варшава-Окєнце, шляхом володіння справним пристроєм радіоглушіння в межах критичної інфраструктури", – повідомив виданню Rzeczpospolita Пьотр Скіба, речник Окружної прокуратури Варшави.

"Після арешту Ілля С. не зміг раціонально пояснити, що він робив в аеропорту або чому у нього був глушилка. За даними наших джерел, він відмовився відповідати щодо свого статусу – професії, статків чи судимості. Одного дня він стверджував, що він солдат, а наступного – що він бізнесмен. Він також не пояснив, що він робив у Польщі, коли він сюди приїхав і чому", – повідомляє Rzeczpospolita, посилаючись на власні джерела.

"Підозрюваному 23 роки, і він заявляє, що постійно проживає в Канаді… Підозрюваний не визнав себе винним у злочинах, у яких його звинувачують, і надав свідчення, які на цьому попередньому етапі розслідування не підтверджуються зібраними доказами. Заплановано проведення експертизи з комп’ютерної криміналістики", – цитує видання прокурора Скібу.

За інформацією видання наразі слідство не виключає жодної версії: спроби диверсії, шпигунства або й того, що підозрюваний є психічно-неврівноваженим.

Джерело: https://www.rp.pl/sluzby/art43580791-mlody-ukrainiec-z-zagluszarka-fal-radiowych-zatrzymany-na-lotnisku-okecie-sprawe-badaja-sluzby-ustalila-rz

