МЗС РФ викликало посла Польщі щоб заявити протест проти затримання російського археолога

МЗС Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського аби заявити протест проти затримання російського археолога і екстрадиції його в Україну, повідомила агенція Reuters у вівторок.

"Міністерство закордонних справ Росії заявило, що в понеділок викликало польського посла Кшиштофа Краєвського і повідомило йому, що звинувачення України є "абсурдними". У заяві йдеться, що Бутягін, співробітник знаменитого музею Ермітаж у Санкт-Петербурзі, працював у Криму протягом десятиліть, і всі його знахідки були передані до місцевого музею", - повідомила Reuters.

"Підкреслюється, що Російська Федерація вимагає негайно звільнити російського громадянина і не передавати його каральній машині київського режиму, яка не має нічого спільного з правосуддям", – йдеться у заяві МЗС РФ.

Польща заарештувала російського археолога Олександра Бутягіна в грудні 2025 року на прохання України, яка звинувачує його в проведенні несанкціонованих розкопок і розкраданні історичних артефактів у Криму.

Як повідомлялося польська прокуратура підтримала запит України на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна. Відповідне клопотання надійщло до Окружного суду Варшави 10 січня.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/russia-summons-polish-ambassador-over-detention-archaeologist-2026-01-13/