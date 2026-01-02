Відмова від перевалки українського зерна загрожує банкрутством польських транспортних компаній – ЗМІ

Логістичний сектор Польщі опинився на межі кризи через тривалу зупинку перевалки української сільгосппродукції, поки порти Румунії та Німеччини заробляють на транзиті, польські термінали несуть збитки та готуються до звільнень працівників, повідомило польське видання Rynek Infrastruktury.

"Ми розуміємо, що потрапляння української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок є неприпустимим і ніколи не повинно відбуватися. Однак необхідно розрізняти два моменти: дозвіл транзиту, а отже, і прибутки для польських портів та перевалочних терміналів, та дозвіл ввезення товарів у обіг. Ми вважаємо, що блокування транзиту української продукції у Польщі шкодить нашій економіці", – процитувало видання офіційний реліз компаній CSL, надісланий Міністерству інфраструктури Польщі.

Генеральний директор групи компаній CSL Лаура Головач у ньому стверджує, що протягом багатьох місяців польські кордони стикаються зі значною проблемою нестачі імпортних товарів, особливо українського зерна. Це вже призвело до величезних витрат і загрози звільнень. Відтак ситуація вимагає аналізу та дій з боку національної влади, включаючи Міністерство інфраструктури, переконані у компанії.

"На жаль, ми зауважили, що імпорт, особливо зерна з України, припинено вже понад рік. Польські термінали, ймовірно, всі порожні і несуть дуже високі операційні витрати. Ми також зауважили, що деякі країни, такі як Румунія, Німеччина та Туреччина, зберігають у своїх портах великі обсяги зерна з України. Ці країни здатні обробляти постачання сировини, одночасно перешкоджаючи її розподілу на внутрішніх ринках. На жаль, у Польщі ця ситуація ігнорується. В результаті транспортні компанії, порти та перевалочні термінали втрачають прибуток", – зауважила Головач.

Вона переконана, що у транзитних операціях через Польщу немає нічого протизаконного і контролюється національною владою. Ціль полягає у розвитку цього транзиту таким чином, щоб багато перевалок здійснювалися через польські термінали, а товари потім могли продовжувати свій шлях в інші країни.

Представник транспортної компанії зазначила, що польська влада приділяє велику увагу безпеці та контролю якості товарів та документів, проте проблема, на її думку, полягає у повільності процедур прикордонного контролю, які тривають по кілька днів, і це стосується товарів не лише з України.

"Необхідно проаналізувати весь ланцюжок поставок, оскільки наразі транспортно-логістична галузь втрачає позиції, що, своєю чергою, впливає на національну економіку та наш ВВП", — наголосила Головач і попередила, що ігнорування цієї проблеми призведе до банкрутства місцевих транспортних компаній та зниження ВВП країни.